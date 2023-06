Minsa lanza campaña nacional para proteger a la población más vulnerable de las bajas temperaturas

Se fomenta la vacunación contra la influenza y neumonía

“Ante las heladas y friaje, actuemos juntos” se denomina la campaña nacional que lanzó el Ministerio de Salud se denomina la campaña nacional que lanzó el Ministerio de Salud para que la población más vulnerable del país pueda acercarse la vacunación contra la influenza, neumonía, covid-19 y otros servicios de salud.

A través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud , en la plaza de Huaraz, en Áncash, y en la losa deportiva El Nazareno del distrito Mi Perú, en el Callao, se realizó, de manera simultánea, el lanzamiento de esta campaña nacional, cuyo objetivo es proteger a las personas más vulnerables ante las bajas temperaturas.

En ambos lugares, el personal de salud brindó, además de la vacunación, consultas gratuitas en medicina general, psicología, obstetricia, salud bucal y ocular, prevención de cáncer, dengue, descarte de diabetes, tamizaje de hemoglobina, entre otros servicios.

Conforme con el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 del Minsa, este año se intervendrán 552 distritos (de los que 214 presentan heladas y 58 friaje). Las direcciones y gerencias regionales de salud tienen la responsabilidad de realizar campañas de vacunación para acercar las vacunas contra influenza y neumococo.

Ambas vacunas se aplican, principalmente, a la población vulnerable como menores de 5 años, gestantes, personas con alguna comorbilidad (enfermedad pulmonar crónica, nefropatías, cardiopatías, diabetes, infección por VIH, síndrome de Down, neoplasia u otras), personal de salud y adultos mayores de 60 años.

El Minsa recuerda que las vacunas contra la influenza y neumonía protegen contra las complicaciones de dichas enfermedades. Sin embargo, no lo hacen contra la covid-19, por lo que es importante que la persona también complete sus dosis, incluyendo la vacuna bivalente de refuerzo.

PREVENCIÓN

Según el Minsa, en caso de presentar síntomas respiratorios, es importante el uso de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón, abrigarse adecuadamente cuando hace frío y no exponerse a la lluvia, ni a los cambios bruscos de temperatura, no salir del ambiente caliente a la intemperie y no automedicarse.

