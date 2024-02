César Vallejo y la posible ruptura de contrato de Paolo Guerrero

El periodista Michael Succar informó que se contactaron con César Vallejo para averiguar si Paolo Guerrero decidirá acabar su contrato

En las últimas horas, Paolo Guerrero ha generado titulares después de que el periodista Franco Lostaunau revelara que el ‘Depredador’ está considerando rescindir su contrato debido a asuntos extradeportivos. A pesar de haber sido anunciado con gran entusiasmo como el fichaje estrella de la temporada, el máximo goleador histórico de la selección peruana estaría contemplando terminar su vínculo, a pesar de aún no haber disputado ningún partido con el equipo trujillano. Ante esta situación, el periodista Michael Succar indicó que se comunicaron con el club para conocer su posición al respecto.

Según el comunicador, el equipo dirigido por Richard Acuña tiene la firme intención de retener al delantero de 40 años y hacer valer el contrato firmado por Paolo Guerrero. También señaló que César Vallejo está a la espera de que el ‘Depredador‘ se una a los entrenamientos esta semana.

“¿Qué tenemos a esta hora? Luego de comunicarnos con la gente de la Universidad César Vallejo, la respuesta que obtuvimos fue la siguiente: ‘Tiene contrato firmado con nosotros y lo esperamos la próxima semana en Trujillo, como quedamos con él hace algunos días. Todo sigue igual como se pactó‘”, afirmó Michael Succar en el programa ‘Después de Todo‘.

¿Qué medida tomará César Vallejo sobre el cao de Paolo Guerrero?

Hoy en la tarde, según informó el periodista Gustavo Peralta, la directiva de César Vallejo y Paolo Guerrero sostendrán una reunión virtual para abordar este asunto.

“Hoy por la tarde habrá reunión virtual programada entre directivos de la César Vallejo y Paolo Guerrero. “Por ahora todo bien”, indican desde Trujillo. A esperar si en dicha reunión hay alguna novedad“, escribió el comunicador en su cuenta ‘X’.

¿Por qué Paolo Guerrero quiere desvincularse de César Vallejo?

Según el periodista de ESPN, Franco Lostaunau, Paolo Guerrero tiene interés en unirse al equipo de César Vallejo, pero debido a asuntos extradeportivos y familiares, está buscando conversar con los Acuña para rescindir su contrato.

“Me pude comunicar con el goleador de nuestra selección y me dejó algunas cosas claras. Paolo Guerrero me dejó claro que a él sí le gustaría jugar en la César Vallejo, pero por temas extrafutbolísticos, familiares, que yo no tengo por qué decirlos, se le complica ir a la UCV“, narró al comienzo en SportsCenter.

“La segunda cosa que me dejó en claro es que lo primero que quiere hacer es resolver su tema con la Universidad César Vallejo antes de comenzar a hablar con un club, ya sea Colo-Colo, Alianza Lima, LDU o cualquier otro. Antes de ver su futuro, él lo que quiere es terminar con el tema de la UCV, el cual no es fácil, sencillo, porque hay un contrato sobre la mesa y obviamente el club va a querer que se respete. Paolo Guerrero está negociando, dialogando y viendo cómo hacer por este tema familiar“, agregó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras firmar por César Vallejo?

“Es una nueva experiencia, un nuevo desafío como acabamos de hablar. No sé cómo va a ser vivir en el Perú después de muchos años afuera, para mí y para mi familia. Están tratando de entender algunas cosas. Tengo mucho amor por mi país, estoy feliz de regresar, de hacer cosas nuevas en el fútbol de mi país. Espero que consiga dar alegrías para el pueblo de mi país“, declaró durante el programa brasileño de André Hernán.

¿Cuánto ganaría Paolo Guerrero en César Vallejo?

Según la información de América Deportes, Paolo Guerrero recibiría un salario mensual de 130.000 dólares en César Vallejo, lo que lo convertiría en el jugador mejor remunerado de la Liga 1 2024.

