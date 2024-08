Ministro de Agricultura minimiza crisis alimentaria en Perú: “El hambre es relativo”

Ángel Manero, titular del Midagri, desata polémica al desconocer la magnitud de la inseguridad alimentaria en un país donde más de 17 millones de personas luchan por asegurar sus comidas diarias.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Ángel Manero Campos, ha generado controversia con sus recientes declaraciones sobre la crisis alimentaria en el país. En un comentario que muchos consideran insensible, Manero afirmó que “el hambre es relativo” y minimizó la grave situación de inseguridad alimentaria que afecta a millones de peruanos.

Durante una conferencia de prensa el pasado 7 de agosto, Manero se refirió al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que alerta sobre una crisis alimentaria en Perú. Según el informe, más de 17 millones de personas no pueden asegurar sus comidas diarias, una cifra que el ministro consideró exagerada. “En Perú se come de manera contundente. No se puede decir que el hambre es generalizado, es solo un segmento pequeño de la población”, señaló.

El ministro continuó afirmando que la inseguridad alimentaria afecta a aproximadamente el 5% de los peruanos, un grupo que estimó en dos millones de personas. Para Manero, la situación es grave únicamente para este segmento de la población, el cual, según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se encuentra en extrema pobreza. Sin embargo, estas declaraciones chocan con la realidad de millones de peruanos que enfrentan la escasez de alimentos.

Las palabras del ministro desataron una ola de críticas tanto de la opinión pública como de políticos y organizaciones civiles, quienes le reprocharon su falta de empatía y desconocimiento de la situación. En respuesta a la controversia, Manero argumentó que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y que no se retractaría, pues considera que su mensaje fue mal entendido.

A pesar de intentar aclarar su postura, el daño ya estaba hecho. La afirmación de Manero de que “el hambre es relativo” y su insistencia en que la mayoría de los peruanos comen bien, fue recibida con indignación en un país donde las estadísticas pintan un panorama alarmante. Según la FAO, el 51% de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que informes del INEI revelan que el 29% de los peruanos vive en pobreza monetaria, y 6 de cada 10 han experimentado escasez de alimentos en sus hogares en los últimos meses.

Ante la creciente presión, el ministro solicitó una licencia de tres días, argumentando motivos personales, aunque muchos especulan que esta decisión está relacionada con la polémica. Manero, no obstante, insistió en que su ausencia se debía a un viaje familiar programado con antelación.

Las declaraciones de Manero ponen en evidencia la desconexión entre la percepción de las autoridades y la cruda realidad que enfrenta una gran parte de la población peruana. Mientras el ministro asegura que en Perú “se come bien”, millones de peruanos luchan diariamente por llevar un plato de comida a sus mesas. La crisis alimentaria en el país es una problemática que exige una respuesta urgente y comprensiva, algo que, según muchos, las declaraciones del ministro no reflejan.