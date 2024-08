Ex DJ de ‘Magaly TV, La Firme’ advierte sobre condiciones laborales en el programa

Sergio Delgado, ex DJ del programa de Magaly Medina, denuncia maltrato y bajos salarios, desalentando a colegas de participar en la reciente convocatoria del programa.

Sergio Delgado, conocido por haber sido DJ en el programa de espectáculos ‘Magaly TV, La Firme’, ha generado polémica en las redes sociales tras compartir su experiencia laboral en el programa conducido por Magaly Medina. A través de su cuenta de Instagram, Delgado lanzó una advertencia a sus colegas DJs y musicalizadores sobre las condiciones laborales que, según él, se viven en dicho espacio televisivo.

El ex DJ señaló que durante su tiempo trabajando con Magaly Medina, el trato recibido no justificaba la remuneración ofrecida, la cual calificó de insuficiente. “El pago no es acorde al ambiente laboral que se vive. No lo recomiendo para nada”, expresó Delgado, dejando entrever que la experiencia en ‘Magaly TV, La Firme’ no fue positiva.

Delgado también destacó que el ambiente de trabajo en el programa estaba marcado por un constante maltrato, lo cual, según su testimonio, afectaba significativamente su desempeño y bienestar. En su publicación, fue enfático al instar a otros profesionales a reconsiderar la posibilidad de trabajar en el programa: “Es un trabajo que no respeta a quienes lo hacen posible. No se dejen engañar por la fama de la conductora”.

Las declaraciones del ex DJ llegan en un momento en que Magaly Medina ha lanzado una convocatoria a nivel nacional para contratar a un nuevo DJ para su programa. Esta convocatoria surgió luego de que la conductora expresara públicamente su descontento con el desempeño del DJ actual, criticando la selección musical por no cumplir con sus expectativas. “Estoy cansada de que no me escuchen, necesito a alguien que sepa lo que hago”, comentó Medina durante una reciente emisión del programa.

Delgado aprovechó esta coyuntura para exhortar a sus colegas a valorar su profesión y a evitar trabajar en lo que él describe como un entorno laboral tóxico. “Es momento de que nos respeten como profesionales. No caigan en la trampa de un trabajo que no les ofrece lo que merecen”, afirmó en su mensaje.

La convocatoria de Magaly Medina continúa abierta, y queda por ver si las advertencias de Sergio Delgado influirán en las decisiones de aquellos interesados en postularse. Las palabras del ex DJ han abierto un debate sobre las condiciones laborales en ‘Magaly TV, La Firme’, poniendo en el centro de la discusión la ética en la industria del entretenimiento en Perú.