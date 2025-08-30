Más 90 mil fieles dejan cartas en el ‘Pozo de los Deseos’ por Santa Rosa

Como ya es tradición, muchos fieles van a dejar sus cartas cada 30 de Agosto.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó el plan de operaciones para mantener el orden, control y seguridad de los 90 mil fieles que acudirán al santuario de Santa Rosa de Lima, en el Cercado de Lima, este sábado 30 de agosto. Como casda año, los devotos depositarán sus cartas en el Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas.

De acuerdo a las estimaciones de los responsables del santuario, se espera la llegada de 90 mil fieles el sábado. Para facilitar la circulación y seguridad dentro y fuera del ambiente, la MML anunció que se habilitarán dos accesos. El primero, ubicado en la avenida Tacna, que permitirá el ingreso al Pozo de los Deseos y la ermita, con salida por el jirón Conde de Superunda.

El segundo, también sobre la avenida Tacna, estará destinado a quienes deseen visitar la iglesia de Santa Rosa, con salida por un costado de la puerta principal. Personal de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Desarrollo Económico y Gestión de Riesgos y Desastres estarán en los alrededores del recinto religioso desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche.

En paralelo, la iglesia de Santa Rosa celebrará misas desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Los fieles que salgan del santuario podrán ingresar al templo a través del jirón Conde de Superunda o la avenida Tacna, y hacer una cola especial para ingresar al recinto religioso.