EE.UU. asegura que muchos países latinoamericanos apoyan despliegue en el Caribe

Este jueves, la Casa Blanca aseguró que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de Estados Unidos (EE.UU), que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura que está involucrado el Gobierno de Venezuela.

«Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración. Y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia», dijo hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«Como he dicho antes desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país», agregó la portavoz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana. Según declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, una fuente cercana al asunto. El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas. Como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina «grupos narcoterroristas».