Martín Vizcarrra llegó a ‘Barbadillo’ para cumplir prisión preventiva

El exmandatario compartirá centro penitenciario con Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, llegó al penal de Ate. Donde permanecerá recluido por cinco meses para cumplir su sentencia de prisión preventiva. A las afueras, un grupo de simpatizantes de Pedro Castillo se congregó para exigir su liberación.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe) aseguró que durante la permanencia del expresidente en el Penal Barbadillo se garantizará el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. Minutos antes de las 9:00 a.m., un vehículo del INPE llevó al expresidente Martín Vizcarra rumbo al Penal Barbadillo, escoltado por un fuerte contingente policial.

Martín Vizcarra llegó ayer por la mañana muy confiado a la audiencia. Sonreía a las cámaras, saludaba a sus simpatizantes y repetía que no le dictarían prisión preventiva. Pero esa seguridad se convirtió en nerviosismo por la tarde. A medida que escuchaba los argumentos del juez Jorge Chávez Tamariz, el expresidente se mordía los dedos, lagrimeaba y sus gestos eran de intranquilidad. Presentía que su destino era el penal de Barbadillo.

Pese a todas las evidencias en su contra, que lo comprometen en el cobro de millonarias coimas, el único sorprendido con la decisión judicial fue el exmandatario y sus abogados. Al inicio de la diligencia, el fiscal Germán Juárez insistió en que hay suficientes pruebas que confirman que Vizcarra recibió S/2.3 millones en sobornos por parte de la empresa Obrainsa e ICCGSA cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).