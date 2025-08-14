Martín Vizcarra pasó la noche en carceleta del Poder Judicial

El INPE deberá definir la prisión en la que el expresidente cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

Martín Vizcarra pasó la noche en la carceleta del Poder Judicial, ubicada en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria. Luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz dictara cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

Un patrullero y un motorizado de la Policía Nacional, así como algunos serenos de La Victoria. Se encuentran resguardando los exteriores de la carceleta, ubicada en la segunda cuadra del jirón Antonio Raimondi.

El exjefe de Estado permanecerá en este lugar hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine la cárcel donde deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

Como se recuerda, ayer por la tarde, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua.

Chávez Tamariz advirtió durante la audiencia que existe un peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado. Por lo que declaró fundado el pedido de la Fiscalía para que el exmandatario sea recluido mientras continúa la investigación. Martín Vizcarra detenido inmediatamente terminada la audiencia y ahora el INPE deberá determinar el lugar donde el expresidente deberá cumplir la medida dictada por el juez.