Alianza Lima logra histórico triunfo ante Universidad Católica

Un doblete de Alan Cantero le dio la victoria a los íntimos en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima ganó 2-0 a Universidad Católica de Ecuadore en el Estadio Alejandro Villanueva por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto ‘blanquiazul’ volvió a mostrar su versión internacional y superó el cuadro ecuatoriano, que también tuvo sus chances para marcar, pero no pudieron con Guillermo Viscarra.

El argentino Alan Cantero -quien estuvo en la banca de suplentes- ingresó por un correcto Burlamaqui en el segundo tiempo. Fue así que en el minuto 76, Barcos dio una asistencia a un cabezazo de Cantero que acabó dentro de la portería rival. Matute explotaba de alegría.

Y el futbolista extranjero se quedó con hambre, pues en el minuto 86 aprovechó un error de la defensa ecuatoriana y definió el segundo tanto de la noche en una formidable carrera hacia el arco, sellando así la victoria. Lamentablemente no todo fue felicidad ya que Paolo Guerrero se fue lesionado en la primera parte del cotejo. Posiblemente se pierda la vuelta y el clásico ante Univesitario la próxima semana.

Ahora, los ‘blanquiazules’ deberán visitar Ecuador la próxima semana en busca del pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido será el miércoles 20/8 a las 7:30 hora peruana. Una victoria, una derrota por la mínima diferencia o un empate aseguran el boleto del equipo de Gorosito a la próxima fase.