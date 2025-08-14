Suboficial muere en enfrentamiento con delincuente en Los Olivos

Se trata del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien se enfrentó a dos delincuentes armados que iban en una motocicleta lineal por la Panamericana Norte.

Un policía falleció la noche del miércoles en un enfrentamiento a balazos con delincuentes armados en el distrito de Los Olivos. Se trata del suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapoñán, según confirmaron desde la Policía Nacional a través de sus redes sociales. El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Norte, sentido de norte a sur, muy cerca del Óvalo Naranjal.

De acuerdo con los primeros reportes, el suboficial se enfrentó a dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lineal y le dispararon. Producto de uno de estos disparos, el agente quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde solo se pudo confirmar su deceso. El suboficial prestaba servicios en la comisaría Laura Caller en el distrito de Los Olivos.

En tanto, desde la Policía Nacional indicaron que un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido al ser sindicado de haber participado en el enfrentamiento. La Policía Nacional del Perú informó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento del efectivo Díaz Chapoñán, destacando que perdió la vida cumpliendo con su deber.

Además, otro agente resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica especializada. Su estado es delicado, y las autoridades confirmaron que se encuentra bajo supervisión intensiva, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias exactas del ataque.