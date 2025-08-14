Buques chocan con barco en persecución en China

Un buque de guerra chino colisionó con un guardacostas de su propio país mientras perseguían a un barco filipino en el disputado banco Scarborough, en el Mar de China Meridional, según imágenes difundidas por Filipinas.

Un incidente marítimo en el Mar de China Meridional ha avivado las tensiones entre Filipinas y China. Un buque de guerra chino colisionó con un guardacostas de su propio país mientras perseguían al buque filipino BRP Suluan cerca del disputado banco de arena Scarborough.

Las autoridades filipinas difundieron imágenes que muestran el impacto, que ha dejado al buque guardacostas chino con la proa gravemente dañada.

El enfrentamiento ocurrió cuando la Guardia Costera de Filipinas (PCG) escoltaba barcos que distribuían ayuda a pescadores en el banco Scarborough, un área de disputa territorial controlada por China desde 2012.

Según el portavoz del PCG, comodoro Jay Tarriela, el buque guardacostas chino CCG 3104 realizó una maniobra arriesgada a gran velocidad, lo que provocó la colisión con un buque de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL), identificado con el número 164 en su casco.