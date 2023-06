Maricielo Effio se la jura a cirujano por mala operación

Lamentable. La bailarina Maricielo Effio que actualmente vive en Miami e incursionó en redes sociales vendiendo contenido erótico, denunció públicamente al cirujano Victor Fong por hacerle una mala praxis al realizarle una abdominoplastia.

Actriz denunciará al Dr. Víctor Fong quien ya arrastra una anterior denuncia de Sheyla Rojas

Según la bailarina, siguió las indicaciones del post operatorio, sin embargo, su abdomen comenzó a transformarse.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia. Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía”, contó la actriz, por lo que le consultó al Dr. Fong, quien le indicó que había desarrollado una fibrosis.

En ese sentido reveló que se sometió a una segunda operación para corregir los resultados obtenidos. “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, pero tras no quedar satisfecha por los resultados, acudió a otros tres especialistas en Miami, quienes coincidieron sobre una presunta mala praxis. “Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, agregó.

Al respecto, Maricielo Effio reveló que iba a denunciar legalmente al cirujano, ya que tras haber asegurado que se iba hacer responsable, nunca lo hizo.

“Yo soy de las personas que me gusta sentarme, entrar en un diálogo, un arreglo, pero en esta oportunidad yo quiero hacer una demanda legal, porque esto es un delito contra el cuerpo y la salud. Él tendría que darme una indemnización por daños y prejuicios. Yo les pido a ustedes que por favor no se hagan nada con ese cirujano porque es un carnicero. Voy a seguir con esta campaña en medios hasta que se haga cargo”, expresó.

Hermana de “Giselo” se operó con el Dr Fong

El conductor de “América hoy” reveló que el doctor Fong también operó a su hermana, y que no quedó del todo bien.

“Yo me he quedado mudo, mi hermana sigue bien obesa”, expresó sobre la denuncia. “Hubiera podido quedar mejor”, agregó sobre el procedimiento que le hizo el doctor a su hermana.

Recordemos que hace algunos meses, el doctor también fue señalado por Sheyla Rojas de haberle realizado unos procedimientos en el rostro, los cual le causaron parálisis facial en un lado del rostro. La rubia tuvo que realizarse varias terapias para recuperar la movilidad.