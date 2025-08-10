Mamá de Mbappé supervisa obra de fundación de su hijo en Ancón

Fayza Lamari adelantó que el campo de fútbol será un espacio para impulsar el deporte local.

Fayza Lamari, madre y representante del delantero francés Kylian Mbappé, llegó este sábado al distrito limeño de Ancón. Para inspeccionar el lugar donde Inspired by KM –fundación del jugador del Real Madrid- construirá un campo de fútbol destinados a la comunidad local. La visita tuvo como objetivo revisar los avances y coordinar detalles del proyecto, que busca brindar oportunidades deportivas a niños y jóvenes de la zona.

“Nos han recibido con las manos abiertas. Queremos darle un pequeño colegio, un pequeño lugar para que puedan soñar y salir adelante”, declaró Lamari a la prensa. La iniciativa forma parte del trabajo social de la fundación de Mbappé, enfocada en fomentar la educación, el deporte y el desarrollo personal de menores en situación de vulnerabilidad. Se espera que el proyecto beneficie a decenas de familias.

La llegada de Lamari a Perú ha generado expectativa y entusiasmo entre los vecinos. Quienes se mostraron felices con la madre del futbolista que también supervisó la olla común de la localidad. María Fe Giha, vocera de la fundación de Kylian Mbappé, fue la encargada de traducir de francés a español las declaraciones de Fayza Lamari, quien confirmó que no solo Perú será beneficiado con estos proyectos, ya que también visitarán Brasil y Argentina.

“María lleva cinco años ayudando a esta asociación y, por eso, está con nosotros. Cuando trabajamos con nosotros, con Kylian, queremos devolverle algo al otro, y eso es lo que hace María. Por eso nosotros solo vinimos a ayudar y por eso estamos contentos de haber venido al Perú, después iremos a Brasil, después iremos a Argentina, intentaremos ir a todos los países del mundo, en cualquier caso”.