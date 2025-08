Vetaron a «Melcochita» de TV por no acostarse con ejecutivo

Tras su presentación en el EVDLV, Pablo Villanueva másconocido como «Melcochita« hizo una impactante revelación cuando Beto Ortiz leconsultó: «¿Te vetaron por negarte a acostarte con el ejecutivo de un canal? «,a lo que el músico aceptó que lo sacaron de un canal por negarse a tenerintimidad.

«Me vetaron por negarme a acostarme con el ejecutivo de uncanal«, expresó con seriedad. «Ese señor se apellidaba ‘Cabrera’ y me dijo:’Mira las flores que cogí en mi jardín, he hecho un buqué para mi amor’. Yo loarroché», añadió al dar detalles de lo ocurrido en el pasado.

En esa época, ‘Melcochita’ ya contaba con una carreradestacada en la televisión; sin embargo, este incidente provocó su salida de lapantalla chica. «Me bajaron del canal, me vetaron por veinte años», sentenciócon evidente molestia. ¿Quiénes lo apoyaron tras ese incidente?

Leer también [Xiomy descartó fijarse en Domínguez o ‘Chechito’]

Por otro lado, Pablo Villanueva destacó que solamenteAugusto Ferrando y Jaime Bayly fueron los únicos que se atrevieron a invitarlonuevamente a la TV, a pesar de que había sido vetado.»Ferrando me llevaba aTrampolín a la Fama, y Bayly también me llamó, porque ellos también pesaban«,

A sus 88 años, ‘Melcochita’ resaltó que no guarda rencor.»No soy rencoroso, pero esas cosas te marcan. Me dolió, pero gracias a eso,crecí. Si me hubieran dejado en Lima como un simple cómico, quizás nuncahubiera llegado tan lejos», finalizó.