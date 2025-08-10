Alcalde de Ancón exige que línea 3 del Metro llegue hasta su distrito

El burgomaestre Samuel Daza pide que el megaproyecto que conectará Comas con San Juan de Miraflores beneficie también a los vecinos de su jurisdicción.

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, solicitó al presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero, que se modifique el trazado del megaproyecto de la línea 3 del Metro de Lima, el cual conectará Comas con San Juan de Miraflores en tan solo 54 minutos.

El burgomaestre sostuvo que la ruta debería extenderse hasta Ancón, asegurando que más de tres millones de habitantes de Lima norte se verían beneficiados con esta ampliación.

“Le exijo al presidente de la ATU que de una vez por todas extienda la línea 3 hasta Ancón. La ATU es la encargada, según la ley, de planificar, de supervisar y también de ejecutar proyectos de transporte público que les den sostenibilidad a todos los ciudadanos de Lima”, manifestó.

Asimismo, informó que, en los próximos días, se reunirá con los demás alcaldes de Lima norte para elaborar una carta conjunta solicitando una audiencia con el titular de la ATU, a fin de exponer la propuesta de ampliación de la línea hasta su distrito.

Por otro lado, Daza afirmó que la ATU debe asumir la responsabilidad de modificar la regulación del transporte público y no limitarse a retirar unidades de circulación sin ofrecer soluciones concretas.

Estas declaraciones las hizo en referencia a lo que expresó días atrás, cuando manifestó que los operativos contra los llamados ‘anconeros’, que terminan con sus vehículos enviados al depósito, están afectando directamente a los vecinos de su jurisdicción.