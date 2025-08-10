Empresas japonesas tienen interés en proyectos mineros en Perú

El Ministerio de Energía y Minas señaló que la delegación del Ejecutivo sostuvo en Japón reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, afirmó que empresarios japoneses tienen interés en proyectos de litio y cobre en Perú, tras reunirse con líderes empresariales en la visita oficial que realiza la presidenta Dina Boluarte junto a varios integrantes del Gabinete Ministerial en el país nipón.

«Empresas japonesas han expresado interés por los recursos mineros peruanos, especialmente en cobre, litio y los minerales críticos estratégicos para el cambio de matriz energética mundial de combustibles fósiles a energías renovables», dijo.

En un comunicado, el portafolio señaló que la delegación del Ejecutivo «fortaleció las relaciones económicas entre el Perú y Japón, generando un renovado interés de importantes empresas japonesas en proyectos estratégicos de litio, cobre e hidrógeno verde». Boluarte, Montero y otros ministros de Estado sostuvieron reuniones con más de 80 líderes empresariales, orientadas a fortalecer la cooperación e impulsar inversiones en proyectos estratégicos del sector energético y minero de Perú.

La comitiva oficial sostuvo encuentros de alto nivel en el XVI Consejo Empresarial Peruano – Japonés (CEPEJA), el Invest Day Perú Japón y una reunión con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, y su equipo de asesores. Asimismo, participó en la Expo Osaka-Kansai 2025, donde el pabellón peruano exhibe oportunidades de inversión en energías renovables, minerales estratégicos y comercio bilateral.

«Japón tiene confianza en el Perú, en su gestión macroeconómica estable, inflación bajo control, reservas internacionales crecientes cercanas a 90 000 millones de dólares y exportaciones mineras que este año llegarán a US$ 50 000 millones», enfatizó el ministro Montero Cornejo.