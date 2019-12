Los latigazos del Men (28-12-2019)

ABANTO NO IRÁ A UNA PRISIÓN

El juez Chávez Tamariz rechazó el pedido de prisión preventiva para ex árbitro Humberto Abanto. En opinión del magistrado, el abogado y ex árbitro en algunos procesos de Odebrecht no vulneró reglas de conducta al declarar ante los medios de comunicación.

EL LUNES VERÁN SI NADINE SALE O NO

El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que la audiencia de de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia se retome el 30 de diciembre, tras suspender la diligencia por el caso Gasoducto Sur.

La fiscal indicó que debía tener tiempo para analizar las nuevas pruebas de convicción, es por ello que esos elementos serían evaluados el lunes 30 de diciembre.

100 CANDIDATOS YA FUERON EXCLUIDOS

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la exclusión de forma definitiva de unas 100 candidaturas a nivel nacional, en el marco de las elecciones 2020. Recientemente se confirmó la exclusión de la candidatura de Isaac Humala Núñez por no declarar la propiedad de un vehículo.

LIMA ENCABEZA LA TABLA CON EL 119%

La mayor cantidad de candidaturas excluidas se concentra en Lima, con 19. Le sigue Áncash, con 10, Piura, con 9, San Martín, con 8, Arequipa y Puno con 7 y 6 respectivamente. El candidato más notorio es don Isaac Humala.

TIA MARÍA SIGUE SÚPER CUIDADA

Las Fuerzas Armadas permanecerán hasta el 31 de enero de 2020 ubicadas en la provincia de Islay, Arequipa, a fin de mantener el orden interno y el control en esta zona donde se produjeron distintas protestas en contra del proyecto minero Tía María.

DERECHOS SON GARANTIZADOS

“La intervención de las FF. AA. no implican en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, señala el artículo 4 de la resolución.

NUNCA MÁS McDONALDs

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, anunció que en Consejo de Ministros se discutirán medidas para prevenir accidentes laborales como el de McDonald’s, donde fallecieron dos trabajadores a causa de una descarga eléctrica.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL

Una de estas medidas es la modificación del Código Penal. “Está prevista porque hay una restricción establece que para que pueda imponer una sanción, la inspección de trabajo (Sunafil) haya visitado el establecimiento y notificado del riesgo”.