Los latigazos del Men (24-12-2019)

¡PÓNGANLE BOZAL!

La periodista Melissa Peschiera comentó ayer un informe periodístico en el que se señalaba que Alberto Fujimori era el preso más caro del país, y el congresista Héctor le saltó a la yugular y preguntó cuánto les cuesta a los peruanos mantener a los medios con sus periodistas mermeleros.

¡TOMA MIE…NTRAS!

La reacción de la periodista fue inmediata. “Vaya a faltarle el respeto a quien se lo permita. Yo no. Yo no vivo del Estado ni pido coimas”, le respondió indignada. Nuestra solidaridad con ella. Me imagino que él recibirá el apoyo de sus pares. Los Mamanis, los comepollo, etc,

LAS EN EL RECUERDO

Este impasse me hace recordar una frase histórica de Luís Alberto Sánchez, en el hemiciclo del Congreso, durante un ardoroso debate: “Hay colegas que no rebuznan de puro modestos”.

YA PERDIÓ VIGENCIA

Cincuenta años después, se puede asegurar que esa frase perdió vigencia hace muchos años. Ahora rebuznan a diario sin ningún rubor y se enorgullecen de hacerlo con más fuerza que otros. Tienen derecho a superarse.

FALTAN LOQUEROS

La ministra de Salud Elizabeth Hinostroza señaló que hay una brecha grande de psiquiatras, muy necesarios en estos años de violencia. No lo dijo en referencia a Becerril, pero podría explicar por qué se desplaza libremente por las calles.

¡ACTÚEN RÁPIDO!

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro pidió a fiscales y jueces que actúen más rápido en el juzgamiento en los casos de feminicidios. Este año se presentaron 160 casos de mujeres asesinadas, y solo han sentenciado. Si les falta valor que dejen su lugar a otros.