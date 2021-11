Ley beneficiará a pacientes con diagnostico de cáncer

Hoy se publicó el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, mediante la Resolución Ministerial No 1244-2021-MINSA. Este proyecto buscar garantizar la cobertura universal y gratuita para los pacientes oncológicos, sin importar el tipo de cáncer que padezcan.

Esto contara con la capacitación adecuada a los profesionales de la salud para la prevención y control del cáncer.

Según el Ministerio de Salud (Minsa) cada año más de 69 000 mil personas son diagnosticadas con cáncer de las cuales mueren 34 000 mil pacientes. Lo cual podría ser detenido con esta nueva ley que buscará dispositivos médicos y otros requeridos para el tratamiento del ciudadano.

En una entrevista publicada en el diario La República, Karla Ruiz de Castilla, vocera de la asociación peruana de pacientes esperan, enfatizó que “esta parte es muy importante, ya que será en beneficio de la calidad de vida del paciente y no en el costo que implica”.

“En el cáncer no podemos hablar si es caro o no. El paciente se muere si no tiene el medicamento oportuno”,

Cabe recordar que la pandemia agudizo el problema, revelando que, según el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios en el Sector Salud en el 2020, más del 70% operan de manera errónea.