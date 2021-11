Frágil sigue celebrando 40 años de “Avenida Larco”

Después de ser condecorados en el congreso de los EE. UU., por su gran aporte a la música rock, la emblemática banda “Frágil” continúa con la saga de celebración de los 40 años de “Avenida Larco”, el 24 de noviembre, en el Gran Teatro Nacional, a las 8 pm. Y el viernes 17 de diciembre en Arequipa. Entradas a la venta en joinnus.com

Sin lugar dudas, “Avenida Larco* es para muchos un himno nacional del rock en el Perú. Lo inmortalizó con su voz Andrés Dulude, quién trabajo las letras junto a César Bustamante en los primeros acordes y los demás sumaron en arreglos.

Después de terminado el gobierno militar, en el 79, un año más tarde, Frágil, lanzó oficialmente su primer álbum titulado con el nombre de su emblemático tema.

Según cuenta “Tavo” Castillo, ellos eran mucho más progresivos que “Avenida Larco”. “No pensamos que iba a ser escogida por los productores. Era el “patito feo”. Sin embargo, se hizo el vídeo y tuvimos la suerte que en esa época en la tv habían muchos espacios que difundían nuestro video”.

Actualmente Frágil lo conforman además de los fundadores, Jorge Durand en la batería; Luis Valderrama en la guitarra; y Alex Rojas, la voz e hijo del gran Gerardo Manuel.

Cabe resaltar, que recibieron también un doble reconocimiento en EE.UU. (Washington). Les entregaron el premio Internacional Golf Excellence Award, de Peruvian American Nationala Council, como parte de un homenaje en el congreso norteamericano, en el Capitolio.

“Tavo” se lamenta que en el Perú no se le reconozca de esa forma. “Es lamentable, pero aquí la cultura no es una prioridad, es lento. Incluso que haya un festival de rock nacional y no nos inviten, es porque algo está pasando. No sé si es falta de reconocimiento o cultura. Simplemente, se conoce a Frágil por “Avenida Larco” y de eso tienen también culpa algunos medios. Pero gracias a Dios, al menos por esa canción nos reconocen”.