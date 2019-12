Le dijeron usas “mantel navideño”

Le hizo el pare en una. Lorena Álvarez compartió en su cuenta personal de Instagram el vestido que usó en “la boda del año”. Entre las críticas buenas y malas, no soportó un comentario en el cual compara su traje con un mantel de navidad.

“Todo ok, pero lo que no me gustó fue tu vestido. Muy colorido, parecía mantel navideño”, comentó una seguidora. La conductora no soportó esta broma y le contestó muy respetuosamente, resaltando los colores representativos de nuestro país.

“A mí me encantó. Más aún porque está inspirado en las costumbres andinas. Más que orgullosa de lucir un vestido que transmite el color y la alegría de las festividades del Perú”, respondió tranquilamente Lorena Álvarez a la usuaria “chocolatito.50”.