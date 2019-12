Michelle Soifer quitó vestido a Daylin

No se quedó callada. Daylin Curbelo denuncia que Michelle Soifer le quitó su vestido de gala para la final de “El dúo perfecto” y por eso no apareció en la presentación navideña. La cubana arremetió contra “Michi” en declaraciones para un medio impreso.

“Me quitaron el vestido y no iba a salir calata… Lo que pasa es que me quitaron el vestido (refiriéndose al supuesto enfrentamiento con Michelle Soifer). O sea, tenía un vestido pactado y me lo quitaron. Por eso no pude salir”, expresó la concursante.

Por otra parte, reveló que no hubo agresión física entre ambas. Con un segundo puesto bien merecido en el programa, Daylin Curbelo regresará a su país natal para pasar las fiestas navideñas y de fin de año con sus familiares y seres queridos”.