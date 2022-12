Calvin Harris confirma concierto en el Estadio Nacional

La preventa de entradas para el concierto de Calvin Harris serán el 14 y 15 de diciembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank

El británico Calvin Harris, uno de los productores y DJ más populares del mundo, regresa al Perú este 24 de febrero del 2023 en el Estadio Nacional para deleitar a su público con sus más grandes éxitos, tales como One need, I need your love, Feels, This is what your came for, entre otros.

El DJ es una de las figuras más relevantes de la música electrónica, alcanzando el éxito a temprana edad gracias a sus colaboraciones con reconocidos artistas como Dúa Lipa, Pharrel Williams, Rihanna, The Weeknd, Katy Perry, Justin Timberlake, Snoop Dog y Travis Scott.

El dj británico quien estuvo encabezando el Fifa Fan Fest en el Mundial de Qatar 2022, está considerado por la Revista DJ Magazine cómo el Top 16 del mundo y tiene más de 27 hits como Top 10 en los principales charts de música.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas estarán disponibles a través del portal de Teleticket al igual que la preventa para el concierto de Calvin Harris.

La preventa iniciará el miércoles 14 y jueves 15 de diciembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank. Con el paso de los días se develará el inicio de la venta regular.

