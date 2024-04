La Cenicienta Catalana: 1xBet comparte la historia de la mayor sensación de La Liga

La casa de apuestas global 1xBet comparte la historia de la gran sensación de La Liga española en la temporada 2023/2024. ¿Cómo logró el modesto Girona armar un equipo capaz de desafiar a los gigantes españoles y avanzar hacia la Liga de Campeones?

En el fondo

Girona se formó en 1930 pero pasó 85 años vagando por las divisiones inferiores de fútbol español. Esto no es sorprendente: el equipo nunca contó con fondos significativos y representa a una pequeña ciudad, que hoy tiene una población de poco más de 100 mil personas. En 2015, Girona estaba endeudada con los jugadores y estuvo incluso al borde de la bancarrota. El propietario del club, Josep Delgado, fue arrestado por evasión fiscal, y los principales directivos abandonaron el barco hundiéndose, pero esta etapa difícil no fue el final, sino un punto de inflexión.

El inicio de grandes victorias

En 2015, Girona fue adquirido por Media Base Sports, una participación mayoritaria que pertenece a Pere Guardiola, el hermano mayor del famoso jugador y entrenador. A partir de ese momento, el equipo comenzó a transformarse. Los primeros jugadores cedidos del Manchester City llegaron al equipo catalán, y dos años después, el club logró una histórica entrada en La Liga. Al mismo tiempo, Girona se convirtió oficialmente en parte del City Football Group. El moderno enfoque de la gestión tuvo un impacto significativo en el éxito del equipo, y la capacidad de atraer jóvenes talentos del Manchester City y otros clubes del holding deportivo les permitió ensamblar un equipo de alta calidad sin grandes inversiones financieras. El equipo jugó en la primera división española durante dos temporadas, tras las cuales volvieron a la Segunda División.

En el verano de 2021, Girona confió en el entrenador Michel, quien anteriormente había dirigido al Rayo Vallecano y al modesto Huesca. La elección no parecía obvia, pero Michel demostró ser un entrenador moderno capaz de implementar los últimos conceptos en el fútbol y crear el ambiente adecuado en el vestuario.

Siguiendo los resultados de la primera temporada con un nuevo entrenador, Girona volvió a entrar en la división élite de La Liga y se encontraba en la segunda decena de la clasificación a mitad del campeonato. En el invierno de 2023, el equipo se reforzó con el creativo jugador de la selección ucraniana, Viktor Tsygankov, y en la segunda parte del campeonato, el juego del equipo brilló con nuevos colores.

El fenómeno ucraniano y otros fichajes inteligentes

Tsygankov se trasladó desde el Dynamo Kyiv por la modesta suma de 5 millones de euros, representando un acuerdo exitoso para los catalanes. En los primeros cinco partidos, el extremo realizó 6 acciones productivas (3+3) y despertó a todo el equipo. Girona realizó una impresionante incursión desde el fondo de La Liga y luchó por la zona de Copa Europa hasta la última jornada. El equipo no logró su objetivo y, tras derrotas ante Betis y Osasuna, finalizó en el décimo lugar.

En la temporada baja, los Blancos y Rojos perdieron a su máximo goleador, Valentín Castellanos, recordado por su espectacular póker contra el Real. Inspirado por la fácil adaptación de Tsygankov, Girona invitó al formidable delantero ucraniano Artem Dovbyk para llenar la posición vacante. Las negociaciones no fueron fáciles: la mitad de los derechos del jugador pertenecían al danés Midtjylland, y el SC Dnipro-1 no quería dejar ir a su líder. Girona mostró carácter y logró llevar a cabo el difícil traspaso. Como recompensa, el club recibió un delantero goleador cuyos talentos no se limitan solo a la lucha de poder y los cabezazos.

Dovbyk tiene una excelente velocidad a distancia, puede enfrentarse a un defensor uno a uno y lee bien el juego, haciéndolo indispensable en situaciones de jugada a jugada. En Girona, fue apodado el “Haaland ucraniano”, y antes de sonreír escépticamente, le aconsejamos que observe más de cerca su estilo de juego.

El éxito de esta temporada no habría sido posible sin el extremo Savio. El brasileño llegó cedido del Troyes francés, que es parte del City Football Group, y rápidamente se convirtió en el líder de los Blancos y Rojos. Su excelente técnica y visión de campo lo hacen peligroso en el juego posicional, y su vertiginosa velocidad es letal para los oponentes durante los contraataques.

Los fichajes de Eric García y Daley Blind han fortalecido enormemente la línea defensiva y permitieron a Michel perfeccionar la escapatoria de la presión. El talento de García fue descubierto por Pep Guardiola, y Blind no necesita presentación. Un defensor con el máximo coeficiente intelectual futbolístico logró jugar en el Manchester United y el Ajax, y también jugó más de cien partidos para la selección nacional de los Países Bajos.

Otra decisión importante del Girona fue la compra de Yangel Herrera, líder del equipo en la temporada 2022/23, del Manchester City.

¿Por qué Girona gusta a los fanáticos?

El Girona actual es un equipo festivo que juega para sí mismo y para los fanáticos. ¡El equipo de Michel nunca se detendrá cuando el marcador está 3-1 y correrá para marcar el cuarto, quinto y sexto gol! El equipo sabe cómo atacar posicionalmente, abre las defensas más profundas y luce genial durante los rápidos contraataques. En la temporada 2023/2024, Girona es el equipo que más goles marca en La Liga y brinda a la gente una razón para ver el fútbol en primera fila.

Al mismo tiempo, el rendimiento defensivo del equipo limita significativamente su potencial. Blind, García y David López no tienen alta velocidad y no siempre siguen el ritmo de sus oponentes. Girona compensa sus debilidades con la voluntad de ganar y un excelente ataque. Por ejemplo, en el partido contra Almería, los Blancos y Rojos estaban en desventaja pero ganaron 5-2. Y el equipo tiene muchas victorias contundentes – solo hay que preguntarle a Villarreal y Osasuna.

Un excelente trabajo en las transferencias y un núcleo de jugadores experimentados permiten que el equipo mire hacia el futuro con optimismo. Más importante aún, Michel no tiene la cabeza en las nubes y es pragmático respecto a las posibilidades del equipo. Antes del Clásico, le preguntaron si vería el partido de los competidores directos. El entrenador respondió que lo vería exclusivamente como aficionado al fútbol, y que Girona no era un competidor para los dos gigantes españoles. Una filosofía muy correcta que puede traer al equipo de Michel un resultado sumamente interesante al final de la temporada.

