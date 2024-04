“Fonavistas mayores de 80 cobran primero en los reintegros n°1 y 2”

JOSÉ CÓRTEZ DE LA COMISIÓN AD HOC CONFIRMA QUE 328 MIL FONAVISTAS PASAN POR SU CANCELACIÓN DE APORTES

Por: Pablo Boggiano B.

643 millones de soles serán designados en inicio para el pago Fonavi del Reintegro N° 1 que se dará a partir de la quincena de abril, En entrevista exclusiva, el Ingeniero José Cortez, miembro Fonavista de la Comisión Ad Hoc confirmó a “El Men” el padrón de 180 mil ex aportantes mayores de 80 años, que figuren en CONADIS o con enfermedades terminales, los que podrán acceder a su cobro sin topes descontando en algunos casos los montos adelantados en pagos anteriores y que figurarán en los nuevos CERAD que ya alista la secretaría técnica.

-¿Sobre qué base se aprobaron los lineamientos para los Reintegros 1 y 2?

El último jueves tuvimos una charla con el encargado del Banco de Materiales, exponiendo toda la problemática con respecto al fondo revolvente, dentro del fondo revolvente están los Fonavistas que hemos pedido información clara y precisa de cuántas personas han pagado su deuda respecto a calaminas para poderlos reintegrar a los grupos de pago y que sean evaluados para que sean considerados próximamente en el cronograma.

-¿Cuál será la dinámica a aplicar sobre qué cantidad de mayores de 80 años?

Estamos cerca a la fecha y deberíamos saber qué fonavistas seguirán en el próximo grupo y según información de la secretaría técnica, el primer reintegro para mayores de 80 años vivos, aproximadamente ellos son 180 mil que también tendría que incluir a los que son con enfermedades graves o terminales y aquellos que están en CONADIS.

-¿180 mil para el Reintegro Número 1, mayores de 80 años?

Mayores de 80 años vivos, y a parte de ellos vuelvo a repetir con los que están en CONADIS y ahí si no vamos a ver diferencia de edades, la ley le da prioridad, no creo que son muchos y también a los que están con enfermedades terminales que también es importante.

-¿Cómo se aplicará el filtro referente al CONADIS, pensionistas de ONP con invalidez o saber quiénes están con enfermedades graves o terminales?

Según la estadística que tenemos, vamos a cruzar información con la base de datos que tiene la secretaría técnica con los Fonavistas inscritos, sobre todo quienes ya salieron del 1 al 19 grupo, como ya se tiene una data, se va a cruzar la información, actualizada por supuesto, la información de la ONP fue actualizada hasta el 27 de febrero, ahí se verá cuánto es el reintegro de cada uno de ellos, y se le descontará el adelanto que le dieron en su oportunidad.

REINTEGRO N° 2 EN JUNIO Y SE VIENE GRUPO 21

-Si ya se confirmaron los reintegros, el primero a partir de la quincena de abril, y el Reintegro N°2 en junio, el primero va con los mayores de 80 años con todas las causales mencionadas ¿el Reintegro 2 sería con los fonavistas fallecidos y sus herederos?

Exacto, aproximadamente tendría que ser a fines de junio, o a más tardar la primera semana de julio, teniendo en cuenta algunos percances o información de último momento que nos pueda alcanzar la secretaria técnica, pero debe ser para fines de junio.

Acordamos que cada 2 meses iban a salir los grupos de pago, ¿en qué consiste eso?, por ejemplo, sale el 15 por decir, la secretaria técnica dice: ‘dame 15 días adicionales para ver cualquier incidencia’. Cuando el Fonavista vaya a reclamar su derecho en el Banco de la Nación, algunas diferencias, que no estén de acuerdo con el pago, etc., después de los 15 días se programan 2 meses más. Es así como se va a seguir la dinámica, supongamos que el Grupo 21 pueda salir por ahí en Julio, Agosto, o Septiembre.

–El Grupo 21 será con Fonavistas nuevos, todos aquellos que tras el reinicio de pagos en diciembre se han ido incorporado al Padrón

Sí y sobre todo la decisión que vamos a tomar, con los que están en proceso de evaluación que es importante ya tomar la decisión porque muchos están preocupados sobre ese tema.

-Otra preocupación son las molestias de un buen grupo de ex aportantes porque según los lineamientos, el monto mínimo a cobrar en los reintegros es 40 soles

El monto mínimo se considera que aportaciones empiezan de 40 a más, en determinar un techo, ya no hay techo, no hay barrera, en el grupo 20 el techo fue 6,680 soles, ahora todos los reintegros no van a tener techo, no van a tener tope.

“CERAD SALE CON MONTO TOTAL”

–¿Si al fonavista le toca por decir montos, partamos de 150, 500, 1,500, 2, 3, 4 mil soles o montos mayores, eso se le va a pagar?

No hay ningún inconveniente si eso es lo que se le tiene que pagar considerando si en los grupos anteriores le adelantaron 500 soles y debe recibir 5 mil, se le dar 4, 500 algo así, en el CERAD también irá determinado, el descuento que le hacen y el monto total, y eso es lo que le tienen que pagar, estamos viendo la programación para ir entregando los CERAD con el monto total y actualizado.

-¿Están listos los CERAD con el nuevo formato, la descripción de aportes y los montos actualizados?

Sí, la semana anterior ya se ha conversado con el secretario técnico, a partir del día 11 deberá estar todo acreditado, todo listo, incluso el padrón debe ir ya viéndolo.

Lo que nos informó la secretaría técnica es que están en control de calidad de todo el padrón, que ya se está elaborando, algunas incidencias que se podrían observar que lo dejen para el siguiente grupo. El Reintegro 2, avancemos con la gente que ya está lista, que estén óptimos a salir y cobrar, no nos podemos retrasar, se ha tomado la decisión a partir del 15 y tiene que salir, le hemos dejado claro al secretario técnico y esperemos que esa fecha se cumpla, porque está todo casi listo.

-¿Ya se sabe el monto designado para este Reintegro N°1?

El monto total si tenemos es aproximadamente, de los 328 mil fonavistas de los 2 reintegros son 643 millones, me imagino que dentro de los 180 mil fonavistas debería ser la mitad de ese monto o un aproximado.

-Eso se va a confirmar este jueves

Este jueves deberíamos tener algunas variables, para determinar y poder tener algo concreto, como dijo el secretario técnico, el control de calidad es importante para llevar a cabo en los fonavistas que van a salir en los siguientes grupos.

