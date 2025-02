Juan Santivañez acusa a los medios de estar con el crimen

Juan José Santiváñez afirmó que las noticias empoderan a los delincuentes y es información perjudicial para la Policía y el Poder Ejecutivo

Juan José Santiváñez, ministro del Interior decidió acusar a los medios de comunicación de participar de una supuesta “campaña de desprestigio” en contra del Mininter y que empodera a criminales, sin considerar que la mayoría de peruanos indica que desde el inicio de su gestión la inseguridad ciudadana se ha incrementado, por lo que debería renunciar al cargo.

“Algunos medios también están comprometidos con la criminalidad y lo digo claramente”, afirmó Santiváñez; quien además acusó una supuesta intención de los medios de comunicación de enfrentar a la ciudadanía y dice que perjudica el ejecutivo.

“Todo con el único afán de desprestigiar, porque no hay otra cosa. Es una campaña de desprestigio y no se dan cuenta de que enfrentándonos a todos lo que generan es que la criminalidad se empodere, porque la noticia en favor de la criminalidad es una noticia en contra de la Policía, de las Fuerzas Armadas, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de todos”,esto lo indico mediante su intervención y sin hacer mea culpa de su gestión a la ola criminal que atraviesa nuestro país.

Esta acusación del ministro del Interior contra la prensa no es ninguna novedad. De hecho las acusaciones son de una “campaña de desprestigio” y estas son mencionadas por el ministro el pasado agosto del año 2024, cuando criticó a los medios por “informar lo malo”, señalo Santivañez. El ministro no acepta su error y hecha la culpa a la prensa de sus errores cuando en su gestión no se ve ninguna mejora y no combate a la inseguridad que atravieza nuestro país.