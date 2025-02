Oscar Ibáñez responde a los que critican como Dt

El flamante entrenador de la Bicolor se pronunció en rueda de prensa e hizo gala de sus credenciales para haber sido elegido como el reemplazante de Jorge Fossati

Óscar Ibáñez, el nuevo entrenador de la selección peruana, habló en conferencia de prensa para resolver las dudas acerca de su elección como entrenador de la selección peruana y reemplazando a Jorge Fossati en el banquillo bicolor. El exportero respondió a sus detractores al recordar su experiencia como futbolista, y recordó su experiencia como preparador de arqueros de Sergio Markarián y Ricardo Gareca.

“Tengo una ventaja importante: fui jugador de selección, conozco a los jugadores. Tengo dos maestrías en cuerpos técnicos distintos: en la de Markarián y Gareca. Estoy convencido de que los jugadores ya saben de este tipo de situaciones”, sostuvo.

Ibáñez se desempeñó como preparador de arqueros del equipo para la Copa América y eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Posteriormente, del 2019 al 2022, ocupó el mismo cargo con el ‘Tigre’.

“Me llamó todo el cuerpo técnico de Ricardo Gareca. Agradezco a todo el cuerpo técnico también de Sergio Markarián. Varios entrenadores del extranjero se pusieron a disposición”, agregó el nuevo entrenador de Perú.

Ibáñez reveló que habló con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para confirmarle su ilusión de poder clasificar al Mundial pese a la ubicación en la tabla de posiciones y tiene la ilusión de clasificar al mundial.

“Cuando me citó Agustín, me preguntó cómo estaba compuesto mi cuerpo técnico. Me preguntó qué expectativa tengo con la selección. Estoy convencido de que se puede clasificar, no es una situación extraña para los jugadores”, señaló el exarquero.

“Creemos en los jugadores y en los hinchas. Somos hombres de retos y estamos confiados en que podemos clasificar. Así me lo hicieron notar los jugadores, así que a ponerse a trabajar”, manifestó.