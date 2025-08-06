Juan Reynoso fue anunciado como nuevo técnico de Melgar

FBC Melgar anunció a Juan Máximo Reynoso como su flamante Director Técnico. Con el cuadro arequipeño fue campeón nacional en el 2015 y subcampeón en el 2016.

FBC Melgar anunció a Juan Máximo Reynoso como su flamante Director Técnico. Con el cuadro arequipeño fue campeón nacional en el 2015 y subcampeón en el 2016. «Confiamos en su liderazgo, experiencia y conocimiento de nuestra identidad para seguir construyendo un equipo competitivo y comprometido con nuestros objetivos deportivos e institucionales», informó el cuadro dominó.

A finales de julio, Melgar anunció la salida del técnico Walter Ribonetto. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro Dominó informó que decidió «finalizar el vínculo contractual» con el estratega.

«Expresamos nuestro profundo agradecimiento hacia Tino y su comando técnico por su compromiso, calidad humana y los servicios prestados a nuestro primer equipo. Les deseamos éxitos en sus próximos desafíos profesionales», indica la primera parte de la misiva.

Antes de la llegada de Juan Reynoso, Víctor Balta tomó las riendas del equipo de manera interina junto con el comando técnico institucional conformado por Valentino Dressino, Carlos San Martín y Gonzalo Cano. Este martes FBC Melgar empató 1-1 con Juan Pablo II en el Monumental de la UNSA por la cuarta fecha del Torneo Clausura, con lo que llevan ya tres partidos consecutivos sin triunfos.

En la tabla acumulada, Melgar se queda en el sétimo puesto con 36 unidades, alejándose de la zona de Copa Libertadores. Por su lado, Juan Pablo II mantiene una distancia de cuatro puntos respecto a la zona de descenso.