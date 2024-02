Diego Elías se coronó tetracampeón del Motor City Open

Diego Elías continúa haciendo historia en el mundo del squash al consagrarse tetracampeón del Sturbridge Capital Motor City Open de Squash. En una emocionante final, El Puma venció 3-0 al neozelandés Paul Coll, demostrando su dominio en la cancha.

El representante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) logró una victoria contundente con parciales de 11-8, 11-9 y 11-6 en un partido que duró 47 minutos. Este triunfo marca su cuarto título consecutivo en el torneo.

Este logro es especialmente significativo para Elías, ya que le permite recuperarse de su derrota en la final del JP Morgan Tournament of Champions 2024 ante el egipcio Ali Farag por 3-2.

En declaraciones para el PSA World Tour, Elías expresó su satisfacción por volver a ganar en Detroit y destacó su desempeño durante todo el torneo. Además, se mostró emocionado por lo que resta de la temporada y manifestó su deseo de seguir sumando títulos.

🗣️ “I needed this one and hopefully I can win a couple more this season” 💪

Post-match thoughts from Motor City Open champion @diegoelias96 after winning his first title of the season pic.twitter.com/LvVuUg6fR4

