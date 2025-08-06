COFOPRI FORMALIZA VILLA CIVIL MILITAR MARKO JARA SCHENONE DE ANCÓN Y LANZA CAMPAÑA NACIONAL DE EMPADRONAMIENTO

_¡Después de 16 años, más de 1,700 familias en Ancón reciben “título” de su asociación de vivienda y dejan atrás la informalidad!_

*Lima, agosto de 2025.–* Tras 16 años de espera y gestión constante, más de 1,700 familias de la Asociación de Vivienda Civil Militar Mayor E.P. Marko Jara Schenone, en el distrito de Ancón, celebraron la obtención de la seguridad jurídica plena sobre sus viviendas, gracias a la entrega del “título” de formalización integral inscrito en Registros Públicos por parte del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.

En una ceremonia simbólica, pero cargada de emoción y significado, la directora ejecutiva de COFOPRI, Moyra Loza Quino, hizo entrega de los expedientes de formalización y los planos definitivos de los sectores 1 y 3 de esta villa conformada por familias de civiles y miembros activos y en retiro del Ejército Peruano.

“Hoy estamos cerrando un hito histórico en este asentamiento humano. Con estos planos inscritos, están listos para pasar a la etapa final que les permitirá acceder al título de propiedad individual tan anhelado”, destacó la titular de COFOPRI durante su intervención.

La entrega se realizó al Oficial del Ejército, Marco Antonio Villegas, dirigente del sector 1, y al docente César Augusto Araujo, delegado del sector 3.

Este acto no solo significa la culminación del proceso de formalización integral de esta comunidad, sino también el inicio de una nueva etapa para sus familias, que ahora pueden acceder con tranquilidad a créditos, programas sociales y mejoras en infraestructura básica.

*Inicio de campaña nacional*

Durante la actividad, COFOPRI también inició oficialmente la campaña “Lote empadronado por el título anhelado”, correspondiente al mes de agosto, a través de la cual se empadronarán cerca de 10 mil lotes urbanos a nivel nacional.

Este proceso, esencial para continuar con la entrega de títulos individuales, incluye la recolección de información actualizada de cada predio y sus ocupantes, con el objetivo de consolidar la propiedad legal de miles de peruanos.