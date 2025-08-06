Policías detenidos por presuntamente integrar organización criminal

Según el Ministerio Público, los investigados habrían cometido detenciones irregulares entre 2021 y 2022 para luego exigir dinero a cambio de dejarlos en libertad.

Ocho policías en actividad y un coronel en situación de retiro fueron detenidos de manera preliminar durante un megaoperativo realizado este martes en nueve distritos. A ellos se les acusa por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur (Primer Despacho) informó que, entre los años 2021 y 2022, los detenidos habrían integrado la banda denominada ‘Los incorregibles de San Juan de Miraflores’. Ellos habrían ‘sembrado’ droga así como armas de fuego a personas intervenidas durante operativos irregulares, para luego exigirles dinero a cambio de liberarlos.

Lee también:

El Ministerio Público precisó que ocho de los investigados son suboficiales de segunda y tercera actualmente en actividad, que prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. Y que luego fueron trasladados a otras unidades policiales, como la Depincri de Villa El Salvador. El Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público (DEPOEOP) de Lima Sur y la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.

En tanto, el otro detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro, quien fue intervenido dentro su vivienda ubicada en Surco. Durante la diligencia de allanamiento y detención participaron 26 fiscales. Quienes contaron con el apoyo de personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).