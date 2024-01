Jorge Fossati ‘Voy a poner el alma por Perú”

JORGE FOSSATI FUE PRESENTADO OFICIALMENTE COMO DT DE LA SELECCIÓN

Y finalmente llegó el día. La ‘era Fossati’ empezó. El uruguayo Jorge Fossati fue presentado de manera oficial el último miércoles como nuevo director técnico de la Selección Peruana, a la que conducirá en la próxima Copa América y cuando se reanuden las Eliminatorias Sudamericanas, buscando llevarla hasta la Copa del Mundo 2026.

Perú será la tercera selección que estará a cargo de Jorge Fossati, tras trabajar con Uruguay y Qatar, aunque apunta a obtener con la Bicolor su primera clasificación mundialista. El charrúa llega a la Videna luego de una gran temporada 2023 con Universitario de Deportes, al que condujo al título nacional.

Aquí, te daremos a conocer cuáles fueron las principales declaraciones que dijo Fossati en la conferencia de prensa al ser presentado oficialmente.

Sobre su reto con la Blanquirroja

“Cuando se junta el orgullo profesional y el personal, me siento potenciado. Para ejemplificar, cuando se ganó el Clausura y se clasificó a la Libertadores, dije que se alcanzó el éxito, ahora vamos por la gloria. Estaba hablando, como dije anteriormente, de una gran comunidad dentro de un país. Si eso es gloria, imagínate ahora que no es una comunidad, sino todo un país. Uno hace lo que hace por pasión”.

Sobre Lapadula y Paolo

“Si llegaron entre algodones o no llegaron, no sé, no estaba (sobre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula). Nombraste a dos jugadores que considero muy importantes, pero siguiendo con la pregunta de tu colega… Lapadula está lesionado, cómo llegará a marzo… no lo sé. Te pongo un caso que pasó y no lo invento, para nada considero que haya imprescindibles, ni aquí donde estoy sentado en mi cargo ni en un plantel de futbolistas. Sería una falta de respeto, que si no está Lapadula o Paolo Guerrero, decir que Perú no tiene un ‘9′. No pienso así, te podría dar los nombres de cuatro o cinco delanteros que mostraron capacidad”.

Sobre las convocatorias

“En la convocatoria, si ya tiene experiencia en la selección, si tiene muchos partidos, si está jugando o está activo, y nosotros consideramos que para la posición hoy por hoy es el jugador que queremos, reúne todas las condiciones. No me fijo en la edad, puede ser un jugador maduro con 18 años o inmaduro con 50. Me fijo en la actualidad y también en el pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado”.

El compromiso

“Desde afuera no vi falta de compromiso. Sí te puedo asegurar que dentro de las pautas fundamentales es primero exigirnos a nosotros mismos, entrega total; resultados no podemos prometer, porque el que lo hace no sabe nada de esto. Pero prometemos entrega, honestidad, que quiere decir cumplir con la tarea de la mejor manera. Después si el jugador le tiene amor a la camiseta, no tengo un medidor, lo que voy a ver es su rendimiento en la cancha. Si vemos que está defiendo a un país, será parte de nosotros”.

Partidos previos a Eliminatorias

“Los tiempos de la selección son cortos y más en este contexto, pero fue una de las cosas que también influyeron… Cuando asumí la selección de Uruguay, me agarraron con tres días (Perú le ganó a la selección charrúa en Montevideo, por 3-1); entonces, desde ahí le vengo dando alegrías a los peruanos (risas). Precisamente tuve la bendita Copa América, así la llamé y que se jugó precisamente en Perú, porque yo celebraba cada paso que dábamos, pero no tanto por el triunfo, sino porque me daba más días para seguir trabajando. Eso considero de mucha importancia, trabajando en lo práctico y teórico”.

¿Cómo jugará?

“Lo que no vamos a cambiar es la idea y como ya lo hemos explicado más de una vez, la idea no es lo mismo que el sistema. Si podemos… es un sistema que nos gusta (línea de tres en el fondo) y que nos da respuesta a muchas cosas; es una parte más dentro de la idea. Insisto, a veces dramatizamos demasiado y correr un jugador cinco metros para la derecha o izquierda, parece que fuera un álgebra que hay que llevarlo a Harvard”.

¿Quién será su capitán?

“La razón de no elegir a porteros como capitanes es que yo fui arquero 20 años y me tocó la responsabilidad de ser capitán y tenía que ir 70 metros al otra área por un lío, y dejas un lugar donde nadie te puede cubrir. Por otro lado les quiero decir mi filosofía, a uno lo hacen líder, los capitanes con faja o sin ella, lo eligen los jugadores. Si tomo la decisión que Pedro no sea el capitán, ya saben porque lo hago y no es nada personal como no fue nada personal con Carvallo”.

Pondrá el alma

“No tengo más que agradecer a Dios, siento que uno está dónde Dios decide que esté. Yo no prometo resultados, pero prometo poner el alma porque tenemos esa gran meta para que el aficionado peruano recupere la alegría. Si la conseguimos, seremos las personas más felices del mundo”.

¡Éxitos, profe!