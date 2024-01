Japón derrotó a Bahrein por la Copa Asia 2024

En el Estadio Al Thumama Stadium, Japón logró una victoria crucial de 3-1 sobre Bahrein por la Copa Asia 2024 en Qatar este miércoles, asegurando su lugar en los cuartos de final. Ahora, se enfrentará al ganador del partido entre Irán y Siria, también programado para hoy.

El primer gol llegó con un remate de Seiya Maikuma que impactó en el poste, pero Ritsu Doan aprovechó el rebote para marcar cómodamente, poniendo a Japón en ventaja. En la segunda mitad, Kubo, jugador de la Real Sociedad, amplió la ventaja tras recibir el balón en el área y disparar al palo largo.

Bahrein logró reducir la diferencia con un gol de Baqer tras un saque de esquina que terminó en un desafortunado despeje entre el portero y Ueda resultando en un autogol, complicando su recuperación. Finalmente, Ayase Ueda se redimió marcando un tercer gol para Japón, sellando prácticamente la victoria.

FT | 🇧🇭 Bahrain 1️⃣-3️⃣ Japan 🇯🇵

💪 A strong showing sees the Samurai Blue advance to the Quarter-Finals!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #BHRvJPN pic.twitter.com/XgCZQ6bmVI

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 31, 2024