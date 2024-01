Mary Moncada, vinculada a Christian Domínguez, pide no juzgarla

La mujer de 35 años se pronunció en sus redes sociales

En una reveladora exclusiva emitida el 29 de enero por el programa de televisión ‘Magaly TV La Firme’, se presentaron imágenes del cantante Christian Domínguez en una situación comprometedora con Mary Moncada, una figura desconocida hasta entonces para el público. Esta revelación ha generado un gran revuelo, atrayendo la atención tanto hacia Domínguez como hacia Moncada.

Mary Moncada, de 35 años y residente en Estados Unidos desde los 19 años, donde trabaja como gerente de banco, ha surgido como protagonista en este escándalo. Su formación académica incluye un bachillerato en administración y negocios internacionales. A diferencia de otras personas vinculadas previamente con el cantante, como Isabel Acevedo o Pamela Franco, Moncada ha dejado en claro que no tiene intención de formalizar una relación con Domínguez, describiéndolo como un “good time”.

En una declaración reveladora, Moncada detalló un encuentro íntimo con Domínguez en su camioneta el pasado 12 de enero, admitiendo abiertamente la existencia de una infidelidad por parte del cantante. Expresó su creencia de que, siendo una adulta soltera, sus acciones no causan daño a nadie y mostró desinterés por la vida privada de Domínguez. “Asumo las consecuencias de mis actos. No le hago daño a nadie. No sé nada de su vida privada, nunca he preguntado ni investigado, ni me ha interesado”, afirmó firmemente en el programa de entretenimiento.

Leer también:[Juliana Oxenford se alista para regresar tras dejar ATV]

Mary Moncada en su cuenta de Instagram

En respuesta a las numerosas reacciones en su cuenta de Instagram después de que se divulgaran las imágenes con Domínguez, Moncada ha optado por restringir los comentarios en sus publicaciones. Con más de 20 mil seguidores en la red social, Moncada tomó esta medida ante la creciente curiosidad por detalles de su vida personal después del incidente con el cantante. Además, ha compartido mensajes en sus stories de Instagram pidiendo respeto y comprensión frente a los juicios precipitados, solicitando detener las críticas.

Antes de la controversia, la ‘rubia’ había publicado reflexiones sobre su autonomía y satisfacción personal en su cuenta de Instagram, sin hacer referencia específica al incidente. Es importante destacar que Mary Moncada reside actualmente en Estados Unidos, lo que indica una distancia física de los acontecimientos recientes ocurridos en Lima.