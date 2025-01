Incautan 500 kilos de carne de caballo que era vendida como res en La Victoria

Se descubrió este hecho en el mercado Nro 1 La Parada junto a las autoridades sanitarias.

En el distrito de La Victoria, la División de Investigación de Delitos confiscó más de media tonelada de carne de caballo que se iba a vender como carne de res en un mercado de La Parada. La operación fue llevada a cabo por las autoridades de sanidad que descubrieron que el producto no contaba con las condiciones necesarias aptas para ser consumida por humanos.

No fue solo uno, sino seis puestos del lugar que contaba con este tipo de carne para su venta. Los agentes supieron identificar cuál era el producto engañoso y procedieron a su incautación oficial, en total eran unos 600 kilos que iban a ser comercializados al público. Tres vendedores fueron detenidos y enfrentaran cargos por poner en riesgo la salud pública y fraude comercial.

Para el coronel a cargo, Fidel Cárdenas, la procedencia de la carne de caballo es de manera legal; no obstante, cometen estafa al venderle a los clientes un tipo de carne diferente al pedido. Asimismo, recalcó la estrategia que utilizan los comerciantes para que no se pueda notar la diferencia. La carne de caballo es más oscura con grasa más amarillenta, lo que hacen es extraer la grasa para que no se exista contraste.

Para el médico Elmer Huerta, la carne de caballo es consumida en muchos países; como, Italia, Japón, Bélgica, Francia y Holanda, incluso que es utilizado para embutidos, sino que el problema se refleja en la falta de transparencia. Que toda persona es libre de elegir lo que quiera consumir, sea carne de caballo o de oveja, pero que ante todo se le informe que es lo que se le va a vender y puede consumir.