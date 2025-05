Atención: así cuidas a  anciano con delirios

SI HABLA SOLO, SE ORINA EN CUALQUIER LADO Y SIENTE QUE LO PERSIGUEN, AYÚDALO

En el contexto del cuidado de nuestros adultos mayores, el delirar es un problema serio que debemos prevenir, porque es una condición de alteración rápida del estado mental que lleva a tener alucinaciones, confusión, desorientación y cambios de comportamiento. Según la Sociedad Americana de Geriatría (AGS en inglés), el delirio es un predictor de cambios cognitivos y disminución de la esperanza de vida. Pon atención si ves a un ser querido:

Confundido y desorientado en cuanto al lugar o tiempo;

Agresivo, beligerante, agitado e irritable;

Con disminución drástica de la memoria, especialmente a corto plazo;

Alucinando o con pensamientos desorganizados, hablando sin sentido;

Con padecimiento de incontinencia;

Con movimientos muy lentos o en una disposición hiperactiva; o

Incapaz de concentrarse, al punto que puede causarte temor.

La buena noticia es que por lo general, el delirio es temporal y reversible.

¿QUIÉNES SUFREN DELIRIO?

Los adultos mayores son especialmente propensos a tener delirio. Una tercera parte de las personas mayores de 70 años que son hospitalizadas, y una tercera parte de los mayores de 70 que ingresan a los servicios de urgencias, tienen delirio. De acuerdo a la AGS, solo 20% de los casos son identificados por los médicos y un 50% por enfermeros.

La información que los familiares tienen de la persona que presenta confusión y cambios mentales es vital para un diagnóstico correcto. La demencia y la depresión pueden tener síntomas similares y, por eso, es esencial establecer una historia cronológica de la persona y saber cómo se comporta normalmente. Tú, como cuidador, juegas un papel muy importante, pues eres quien mejor conoce al ser querido de tu familia y quien notará cambios antes que otros.

¿QUÉ PREDISPONE A UN ADULTO MAYOR AL DELIRIO?

La edad avanzada, especialmente si el adulto sobrepasa los 70 años.

No poder hacer las actividades del diario vivir independientemente (asearse, vestirse, comer, etc.)

Tener un historial de abuso de bebidas alcohólicas.

Tener varias enfermedades.

Ser varón.

Tener limitaciones auditivas o visuales.

¿QUÉ PUEDE PRECIPITAR

UN EPISODIO DE DELIRIO?

-Medicamentos

Cualquier medicamento nuevo debe ser considerado como posible causa de delirio, al igual que cambios recientes de dosis e interacciones con otros medicamentos. Medicamentos adquiridos sin receta médica. Por ejemplo, ciertas antihistaminas (difenhidramina). También antiinflamatorios (prednisona), benzodiacepinas (triazolam, alprazolam, diazepan y flurazepan, entre otras), los analgésicos opioides, los anticonvulsivos (primidone, fenobarbital), los antidepresivos (amitriptilina, imipramina, doxepin), y el alcohol.

De igual manera, suspender repentinamente medicamentos para dormir, usados por largo tiempo, o analgésicos pueden precipitar un episodio de delirio.

-Desbalance de electrolitos:

Los minerales como sodio, calcio, potasio y magnesio deben estar equilibrados para que las reacciones nerviosas y las funciones de nuestros músculos sean adecuadas. Los episodios de vómito y diarrea, por ejemplo, fácilmente deshidratan a un adulto mayor, aumentando su riesgo de delirio.

Experimentar un dolor fuera de control.

Infecciones, especialmente de la piel, de las vías respiratorias e infecciones urinarias.

Disminución de movimiento y de estímulos sensoriales

Por ejemplo, el estar en cama permanentemente y problemas de visión o audición.

Retención de orina o impactación fecal.

Problemas cardiacos y pulmonares

Por ejemplo, infartos del corazón, arritmias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, e insuficiencia cardiaca congestiva.

La falta de sueño.

Cirugía

El 15% de adultos mayores que tiene cirugía electiva no cardiaca, y hasta el 50% de adultos mayores con un puente coronario (bypass), una reparación de un aneurisma abdominal de la arteria aorta, o una cirugía para reparar una fractura de la cadera, experimenta delirio.

También el recibir sedativos en la unidad de cuidado intensivo.

¿CÓMO PREVENIR EL DELIRIO EN EL ADULTO MAYOR?

Como sabemos que el delirio tiene variadas causas, también su prevención y manejo debe hacerse desde varios frentes. El equipo de profesionales de la salud que atiende a tu ser querido necesita que describas los cambios, síntomas y tiempo en que han sucedido estos. El delirio es repentino, no es crónico, como por ejemplo la desorientación o confusión de una persona que vive con demencia.

Tienes que conocer los medicamentos que toma tu ser querido. En general se empieza el medicamento nuevo con una dosis baja y luego se aumenta, lentamente, dependiendo de cómo lo esté tolerando el adulto mayor.

No debes administrar ningún medicamento (incluso los que no tienen receta) sin consultar con los profesionales de la salud.

Si el adulto mayor tiene dolor, este debe mantenerse a un nivel tolerable, y tú puedas controlarlo con medicamentos y terapias alternativas.

Promueve la buena calidad de sueño, los períodos de descanso y la actividad física.

Prevén la deshidratación. Esto ayuda a equilibrar electrolitos (minerales) y prevenir infecciones urinarias y estreñimiento.

Asegúrate de maximizar la visión y audición: mantén buena iluminación, promueve el uso de audífonos y lentes, y asegúrate de que no se acumule la cera de los oídos.

Busca ayuda médica a la primera señal de infección.

Si tu ser querido está hospitalizado o ha pasado por una operación, tú, como cuidador, promueve su actividad física tan pronto lo indique el médico; visítalo con mucha frecuencia; protege su sueño disminuyendo el ruido, especialmente en la noche; reoriéntalo a cada oportunidad que tengas; y tráele objetos de la casa que le sean familiares (por ejemplo, una fotografía de la familia, o una almohada favorita).

Tanto en la prevención del delirio como en el manejo de las situaciones de delirio, es vital tu presencia y la de las personas a quienes conocen el adulto mayor a quien cuidas. Una cara y una voz que le sean familiares puede ser la forma más efectiva de mantener el control del adulto mayor en caso de estar muy agitado. Ahora sabemos que, aunque el proceso sea lento, podemos revertir el delirio.

Una vez que la persona haya tenido un episodio de delirio, tendrá un riesgo más alto de que vuelva a suceder y, por tanto, ofrece siempre esta información al profesional de la salud que esté anotando el historial médico del ser querido.

¿QUÉ TIPOS DE ALUCINACIONES EXISTEN?

Lo primero que los cuidadores notarán, será que, aunque muchas personas mayores puedan tener delirios, estos pueden ser muy distintos según el tema sobre el que versen. Veamos algunos de los más comunes:

-Persecución

La manía persecutoria se activa en el momento en el que un anciano se siente observado. O circunstancias repetitivas generadas por la obsesión de pensar que la gente habla de ellos constantemente, etc.

-Sensación de estar en la ruina

Esta sensación se produce al considerar que están en un estado de extrema pobreza, sin recursos.

-Celos en la vejez

A menudo sienten que los cuidadores, sobre todo si son cuidadores profesionales, han seducido a su pareja, o creen que su pareja no les es fiel.

-Afán de protagonismo

Cualquier cosa que sucede alrededor, o que hagan sus familiares, cuidadores, profesionales médicos, etc., está directamente relacionada con ellos.

-Cosas que no están

Es una percepción que se produce en ausencia de un estímulo físico que la provoque. No es lo mismo que ilusión, es decir, una interpretación errónea de un estímulo externo existente. Es decir, no es lo mismo ver a alguien que no está presente, que ver a tu nieta y pensar que es tu hija.

También hay diferentes tipos de alucinaciones, según el sentido con el que se perciban: pueden ser auditivas, visuales, somáticas (una sensación corporal como una quemadura, por ejemplo), olfativas, gustativas, etc.

