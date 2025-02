“Hubiese querido tener más tiempo”, Alejandro Restrepo

El actual entrenador de Independiente Medellín habló sobre su paso por Alianza Lima en el 2024 y lamentó no haber conseguido los objetivos trazados por el club.

Alejandro Restrepo ahora está al mando de Independiente Medellín, pero en una reciente entrevista con el programa Un Break habló sobre su paso por el fútbol peruano y lo que le dejó su breve estadía en un club como Alianza Lima. Entre sus principales recuerdos, valoró el hecho de haber competido internacionalmente.

Si bien en un principio generó cierta expectativa en la hinchada, el paso de Alejandro Restrepo en Alianza Lima fue muy breve. El entrenador colombiano dirigió a los blanquiazules durante el primer semestre del 2024, pero la acumulación de malos resultados lo sentenció a inicios del Torneo Clausura, lo que provocó su salida y la posterior llegada de Mariano Soso.

“La verdad fue una experiencia espectacular, siempre como club y como grupo, estando en Copa Libertadores, nos queda esa sensación de recorrer estadios y competir a ese nivel siempre lo había buscado”, aseguró el estratega que 43 años.

Restrepo aseguró que se comunicaron con él de momento a otro y no dudó en aceptar la propuesta porque quería asumir el reto de dirigir fuera de su país. Más allá de cómo se originó su salida, manifestó que estar en el club de La Victoria fue una experiencia espectacular para su carrera.

“Ir al fútbol internacional era algo que quería, lo tenía como un objetivo, pero no sé, quizás si llegaba otro equipo en Colombia no iba tan rápido. Tomamos la decisión de no continuar en Pereira, algo que no fue fácil, y al menos de ocho días apareció la chance de Alianza, empezamos a conocer al club y llegar ahí fue algo espectacular”, añadió.

“Me llevo una imagen del fútbol peruano, el futbolista, la gente, la hinchada. Ojalá que tenga la oportunidad de competir en Copa Libertadores y seguir llenando mi vida, mi cerebro como entrenador”, acotó Alejandro Restrepo.