Carlos Zambrano restó importancia al regreso de Cavani

A un día del partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, Carlos Zambrano no se dejó impresionar por el regreso de Edinson Cavani de cara al esperado duelo contra Boca Juniors en La Bombonera, el defensor de los ‘Blanquiazules’ dejó bastante claro que su equipo está enfocado en su propio juego y no en la presencia del goleador uruguayo. Confianza o estrategia, lo cierto es que Carlos Zambrano le restó importancia al once que puedan parar los ‘Xeneizes’, asegurando que no hay partidos fáciles a estas alturas del torneo.

Zambrano fue cuestionado por las últimas novedades del equipo ‘Xeneize’, especialmente por el regreso de Edinson Cavani a la convocatoria. Ante esto, el defensor fue tajante y -sin pensarlo- minimizó la vuelta del atacante de 38 años.

“No pasa nada, ya lo conozco”, fue el contundente mensaje que le dejó Carlos Zambrano a Cavani, en la previa del encuentro que definirá al equipo clasificado a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Si bien ambos jugadores no coincidieron en Boca, el ‘Káiser’ ya sabe lo que es marcar al exgoleador del PSG gracias a la selección.

Finalmente, el defensor de 35 años con pasado en el Eintracht Frankfurt y Schalke 04, reconoció que el choque del martes será completamente distinto al de ida que se jugó en Matute, pues las necesidades son otras, tanto para Alianza como Boca Juniors. “Todos los partidos son distintos, será muy difícil”, sentenció el defesor de Alianza Lima.