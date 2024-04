Hernán Barcos: La pasión por el fútbol no tiene edad

El pirata Barcos habló sobre su edad y su presencia en Alianza Lima

A sus 40 años, el goleador argentino Hernán Barcos sigue demostrando su vigencia en las canchas. Capitán de Alianza Lima y máximo goleador extranjero en la historia del club, Barcos no se limita por su edad, sino que la utiliza como motivación para seguir disfrutando del fútbol al máximo nivel.

En una reciente entrevista con la Conmebol, Barcos afirmó que no mira su edad, sino cómo se siente. Asegura que se encuentra en un buen estado físico y que cada partido de la Copa Libertadores lo vive con pasión. “Con 40 años tener la oportunidad de jugar Libertadores no es para muchos. Lo disfruto, lo vivo así, desde que tengo uso de razón vivo del fútbol, para el fútbol”, comentó el delantero.

Para Barcos, la clave de su vigencia radica en la pasión que siente por el fútbol. “Es la pasión, yo digo que lo que uno vive lo disfruto, cada entrenamiento lo disfruto, los partidos de Libertadores los disfruto”, señaló. Esta pasión lo impulsa a seguir compitiendo al más alto nivel y a dar lo mejor de sí mismo en cada partido.

Su experiencia y trayectoria también juegan un papel importante en su éxito. Barcos ha sido goleador en varios clubes por los que ha pasado, incluyendo a Gremio, Alianza Lima y Liga de Quito. “Creo que uno no toma la dimensión de lo que significa hasta que me retire o muchas veces te lo dicen, obviamente es hermoso. Me toca ser hoy el máximo goleador extranjero de Gremio, de Alianza, de Liga, son cosas que quedan, que marcan y es lindo para la historia de uno”, comentó el jugador argentino.

Actualmente, Barcos se encuentra enfocado en llevar a Alianza Lima a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Considera este torneo como un “desafío” y asegura que es importante para el club avanzar en la competencia. “A mí me gustan este tipo de desafíos, que nos miren a nosotros también. En Matute nos hacemos fuertes, tenemos que mantener ese respeto que tenemos por el estadio, que tienen los rivales también, es fundamental para que podamos dar otro paso en la Libertadores”, señaló.

Más allá de su éxito deportivo, Barcos también destaca el cariño que siente por Alianza Lima y su hinchada. Asegura que el club le abrió las puertas en un momento difícil de su carrera y que su familia siente un gran afecto por la institución. “Me encontré en un momento difícil de mi carrera, en el medio de la pandemia, yo estaba en Bangladesh, se me complicaba ir por la pandemia y rescindí mi contrato. Estaba esperando con 36 años a ver qué pasaba y estando 9 meses parado, no era fácil volver a jugar y en una competencia de alto nivel”, señaló Barcos.

“Alianza me abrió las puertas, llegué en un momento difícil de Alianza que en teoría iba a jugar en segunda división pero se quedó en Primera y salimos campeones. Fui goleador del equipo y hubo un cariño inmenso desde el primer día, no solo conmigo sino con mi familia. En la familia todos vivimos Alianza”, culminó el jugador argentino.

Hernán Barcos es un ejemplo de que la pasión por el fútbol no tiene edad. A pesar de los años, sigue demostrando su talento y entrega en cada partido. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito en el deporte rey.

