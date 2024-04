Mr. Peet criticó duramente a futbolista de Alianza Lima

El reconocido periodista deportivo arremetió con todo hacia un futbolista de Alianza Lima que inició las acciones ante Atlético Grau en el Estadio Nacional.

Alianza Lima logró una nueva victoria frente a Atlético Grau con anotaciones de Kevin Serna y Jiovany Ramos en la fecha 11 del Torneo Apertura 2024. Para este partido, el entrenador Alejandro Restrepo optó por incluir desde el inicio al último refuerzo, Jeriel De Santis, quien lamentablemente no pudo concretar oportunidades claras de gol.

En el análisis posterior al partido, el periodista deportivo Peter Arévalo cuestionó los problemas de ‘definición’ que están experimentando los jugadores de Alianza. En este contexto, señaló que al delantero peruano-venezolano aún le falta la jerarquía que mostraba Hernán Barcos.

“Alianza está teniendo dificultades en la definición, cuestiones lógicas, (Jeriel) De Santis no tiene la jerarquía de Barcos (en 2021-2022-2023), simplemente no la tiene. Alianza no está siendo letal frente al arco, tiene problemas serios de definición”, precisó Mr. Peet.

Por otro lado, expresó su deseo de que se le brinde una oportunidad al delantero Víctor Guzmán en el equipo: “Es un joven de 21 años, es una apuesta, pero también me gustaría que se le dé una oportunidad a Guzmán, lo vi en el banquillo nuevamente. La última vez que lo vimos fue contra Comerciantes Unidos. Si vamos a apostar por un jugador joven, también deberíamos considerar a Guzmán”, agregó.

¿Cuánto vale en el mercado Jeriel De Santis?

Según el portal Transfermarkt, Jeriel De Santis, de 21 años, tiene un valor de mercado de 400 mil euros.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza?

En la próxima jornada por el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, Alianza Lima se enfrentará como local al Sport Boys. Mientras que por la Copa Libertadores 2024, Alianza Lima enfrentará a Colo Colo en la tercera fecha del grupo A. El partido se jugará el martes 23 de abril a las 7:30 p. m. (hora peruana) y ESPN y Star Plus lo transmitirán en toda Sudamérica.

Leer también: