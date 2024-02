Zambrano admitió disputa con Barcos en Alianza Lima

El jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano, admitió discusión con Hernán Barcos en 2023 y mencionó interés de Liverpool de Montevideo

En 2023, Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima desde Boca Juniors para integrarse a un equipo lleno de figuras y con varios líderes en su vestuario, incluido Hernán Barcos, el máximo goleador extranjero en la historia del club. Se rumoreaba que tenían una relación tensa e incluso un periodista local sugirió que llegaron a confrontarse.

Casi tres meses después de ser excluido del equipo de Alianza Lima para competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024, Zambrano finalmente abordó su relación con el argentino-peruano, revelando una versión sorprendente.

Inicialmente, Zambrano Ochandarte negó tener una mala relación con Barcos, afirmando que era “normal” y que cualquier exageración fue resultado de opiniones externas. Sin embargo, el “Káiser” tuvo un comentario distante al respecto, indicando que no le preocupa la vida privada de sus compañeros. Además, expresó su deseo de no ser una influencia negativa en el vestuario.

“La relación fue muy normal. La gente siempre especuló que había problemas con él, pero no tengo ningún problema con él. No me importa la vida de nadie, yo estoy en mi mundo. Si tengo que sumarle al grupo, voy a sumar, pero restarle nunca”, dijo en entrevista con el programa Desmarcados.

No obstante, el ex jugador de Academia Cantolao no negó haber tenido una discusión verbal con el veterano delantero de 39 años en algún momento de la temporada, aunque no especificó cuándo ocurrió. Sin embargo, aseguró que esto no afectó su relación, ya que todavía se comunican a través de las redes sociales.

“Una vez tuve una que otra palabra con él, de cara a cara y es lo más normal. Después, siempre hemos hablado y a veces me escribe, seguimos hablando de lo más normal”.

El chalaco concluyó su opinión sobre el tema señalando que es mejor abordar este tipo de situaciones cara a cara en lugar de intercambiar mensajes. Afirmó: “Nunca hubo ningún problema con él, la gente simplemente especula o la prensa especula que hubo algún problema. (…) Cara a cara siempre es bueno conversarlo, nunca mensajito“.

Su futuro aún no está decidido, pero admitió haber tenido contacto con Liverpool

Tras el rechazo de Alianza Lima para cumplir su segundo año de contrato, Carlos Zambrano está buscando un nuevo club para continuar su carrera deportiva. Reconoció que hay otros equipos interesados en ficharlo, pero el acuerdo económico con Alianza Lima está dificultando la operación.

“Estamos en negociaciones, todavía está un poco frío por el tema económico sobre todo. Hay interés de uno que otro equipo, pero tiene que ponerse de acuerdo con Alianza. Todas las partes tienen que estar contentas, Alianza, el otro equipo y yo”.

A pesar de esto, confirmó que la opción más probable es la del actual campeón uruguayo, Liverpool de Montevideo, con quienes su agente está en conversaciones. Expresó nuevamente su pesar por la decisión de Alianza Lima de prescindir de sus servicios y reiteró su disposición a regresar si así lo desean.

“Yo tuve contacto con los dirigentes de allá directamente, de lo cual ya se va a encargar mi representante y al mismo tiempo hablar con el club. Aún siguen hablando, vamos a ver lo que pasa. Yo llegué a Alianza con una idea, pero lamentablemente no se pudo completar los dos años de contrato que tuve, pero todavía me debo a ellos y tengo que seguir a las órdenes. Yo quiero estar, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo y públicamente dijeron que no estaba en los planes”.

