Haz cambios en tu vida y consigue mejores ingresos

Aquí te decimos cómo conseguir chamba y abrir tu negocio

Busca algo que realmente te apasione:

Si bien hay que pagar las cuentas, primero tienes que hallar aquello que más quieres hacer con tu tiempo y talento.

Analiza bien tus finanzas personales:

Hasta el 5% de tu sueldo podría tener un gran impacto sobre tu gasto diario. Según tu ingreso mensual, puedes designar la cantidad que más te convenga. A medida que pase el tiempo, verás los resultados y también una mejora en el manejo de tus finanzas.

Deja que la suerte te guíe:

La suerte se construye a base de esfuerzo, preparación, una mentalidad positiva, escuchar a tu instinto y el valor de arriesgarse.

Decídete a emprender sin miedo:

Muchos soñamos cada día con tener más tiempo libre, olvidar del horario y no tener que responder a jefes. No es fácil, se puede alcanzar el éxito. Los millonarios manejan presupuestos pequeños, invierten su capital de forma inteligente y no gastan en las frivolidades que nos tientan.

Esfuérzate lo más que puedas:

Lograr la libertad financiera requiere de mucho trabajo y unos cuantos sacrificios. Es cuestión de actuar acertadamente siguiendo un buen plan. Saber cómo hacer dinero está en cada uno. Confía en tus habilidades.

TIPS PARA ABRIR TU NEGOCIO:

Desarrolla una idea:

Desarrollar un concepto de negocio en vez de sólo ir detrás de una tendencia de consumo momentáneo. Enamórate de tu idea y, si no tienes experiencia, adquiere los conocimientos.

Escoge una buena ubicación:

Al hacer la investigación para comenzar un negocio, selecciona un lugar que se adapte y supla las necesidades de tu emprendimiento y que también ofrezca espacio para una eventual expansión. La proximidad con los proveedores y la accesibilidad para los clientes también son factores que deben ser considerados.

Encuentra los inversores correctos:

Comenzar un negocio con recursos propios es bastante complicado, pues en un eventual fracaso puede comprometer seriamente tus finanzas personales. Por eso, elige algún tipo de financiación o préstamo.

Mejor aún es encontrar quién esté dispuesto a correr el riesgo en conjunto, invirtiendo en tu idea. Para esto, presenta tus planes a posibles inversores. Si uno de ellos cree en las oportunidades de éxito y ve ahí la posibilidad de una asociación ventajosa para los dos lados, ya has resuelto el problema del capital inicial.

Mantén los costos bajos:

Al inicio de las empresas, es fundamental que los emprendedores encuentren formas creativas para mantener los costos bajos. Es mejor mantener los costos bajos y encontrar formas creativas para hacer negocios.

Leer también:

CONSEJOS PARA CONSEGUIR UN BUEN EMPLEO:

Conoce tus objetivos profesionales:

Primero, identifica qué tipo de carrera deseas. Obtén recomendaciones de familiares, profesores, un entrenador de carrera o ex compañeros de trabajo. Asegúrate de tener un objetivo claro y realista, determina cómo planeas alcanzarlo y anota lo que lo califica para ese camino profesional.

Planifica con anticipación:

Organízate a ti mismo y a tu agenda para buscar trabajos de manera más eficiente. Determina cuántas horas por día o qué días de la semana dedicarás a buscar trabajo o establecer contactos. Asegúrate de que tu currículum y carta de presentación estén actualizados. Si necesitas ayuda para crearlos, busca plantillas o muestras en línea.

Usa todos los recursos de búsqueda de empleo:

Aprovecha todas las opciones de búsqueda de empleo. Esto podría incluir llegar a las empresas o contratar gerentes en persona, asistir a ferias de carreras, buscar en las redes sociales o utilizar un servicio de orientación profesional. Usa los motores de búsqueda de empleo para encontrar vacantes en las bolsas de trabajo, sitios web de empresas, asociaciones profesionales y más.

Investigación de las empresas:

A medida que encuentres listados de trabajo que te interesen, investiga las empresas contratantes antes de postularte. Te puede proporcionar información sobre la cultura de la empresa, los beneficios y el rango salarial, los productos y servicios, el entorno laboral y más.

Prepárate para entrevistas:

Pídele a un amigo o contacto profesional que haga una entrevista práctica contigo. Si estás bien preparado, estarás más seguro y cómodo cuando vayas a tu próxima entrevista.

Utiliza el voluntariado:

Cuando en el clima actual es seguro y apropiado hacerlo, participa. Hay, y habrá, mucha necesidad y la gente se está movilizando para ayudar. A largo plazo, el voluntariado a veces puede conducir a un empleo remunerado o nuevas carreras y siempre es una buena inclusión en tu CV, ya que puede ayudar a demostrar muchas habilidades nuevas.