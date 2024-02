“Grupo de reintegro de fonavi cobrarán a partir de marzo”

José Córtez, de la comisión ad hoc, cuenta quiénes reciben su pago adicional

Por: Pablo Boggiano B.

Como “grupo de reintegro” se conocerá al padrón de ex aportantes al Fonavi que en marzo harán sus cobros respectivos, detalló el ingeniero José Cortez, miembro de la comisión Ad Hoc, quien en charla con El Men, reveló que 180 mil fonavistas mayores de 80 años serán los beneficiados en la prelación que incluye a los del CONADIS y con enfermedades terminales (Ley 31928).

Luego, el Grupo 21 se formará por quienes no han salido y que estén próximos a ser evaluados. Por ello, la comisión Ad Hoc ya está detallando la documentación referente a las impugnaciones y reconsideraciones, una vez que se resuelvan se depositarán los diferenciales como adicionales en las cuentas de los fonavistas.

-Se comenzaron a evaluar los lineamientos para conformar el grupo de pago que va en marzo

Nos han entregado más o menos los lineamientos del próximo grupo que va a salir en el mes de marzo. Entre los lineamientos que tengamos que considerar, temas importantes a discutir, cuántos fonavistas iban a salir en este grupo de pago, cuánto se va a desembolsar, estamos considerando a mayores de 80 años que aproximadamente son 320 mil y entre los 320 mil, hay 180 mil fonavistas que están vivos, estamos analizando, el tema es cuántos de ellos puedan salir, tú sabes, personas que necesitan urgentemente estos recursos económicos, enfocarnos a que puedan salir en la mayor cantidad.

–Hay una buena cantidad de fallecidos

Si nos oponemos a sacar un grupo de pago dentro del 1 al 19, no va a ser por ejemplo grupo 21, ellos van a ser como un grupo de reintegro. Se les llama grupo de reintegro porque ellos anteriormente han salido en un grupo de pago, entonces sacarlos en un grupo 21, 22, no va. En cambio sí, a los nuevos que no han salido en ningún grupo de pago, si podemos determinar que deberían salir en esos grupos.

-Grupos de reintegro, ¿qué van a recibir, igual pago a cuenta, se les va a terminar de cancelar a algunos, pago adicional, como se hará con ellos?

No, los grupos de reintegro son aquellas personas que le contabilizan de acuerdo al nuevo método en cuanto la diferencia para devolverle, esa es la diferencia de reintegro. Por ejemplo, supongamos que con el nuevo cálculo sea 5 mil, y recibieron, 1, 500, ¿cuánto debería recibir?, 3, 500, ese es grupo de reintegro porque ellos ya anteriormente, han conformado un grupo de pago.

-Pertenecieron a un grupo anterior y cobraron algo

Exacto, entonces ellos ya no podrían salir, hacer un grupo nuevo, mejor dicho, ellos sean reintegro, y más bien, el Grupo 21 sí estaría constituido por personas que no han salido en ningún grupo de pago.

CONOCE QUIÉNES COBRAN

EN GRUPO DE REINTEGRO

–¿Cuál va ser la metodología para formar este “padrón de reintegro”?

Primero vamos a determinar de acuerdo a la Ley 31928, mayores de 60 años, estamos considerando mayores de 80 años, que estén en CONADIS, que estén con enfermedades terminales, realmente nos preocupa a nosotros de acuerdo a esos parámetros que determinó la ley, y en el siguiente Grupo 21, los que no han salido y los que estén próximos a ser evaluados, es más a menos la tentativa de lo que nos han entregado, para poder analizarlo y dar una propuesta, ese es uno de los términos.

¿Se estima la cantidad de fonavistas en este “grupo de reintegro”?

Como te digo, del 1 al 19 los que han salido es un millón 84 mil fonavistas, entonces si consideramos una tentativa, de que van a salir mayores de 80 años, vivos, considerar que las personas que son deudos, pueden ser jóvenes, las viudas, los hijos, los que están vivos son 180 mil.

-Claro, pero los 180 mil no van a salir en un solo grupo, es imposible

Es exacto, pero tenemos que hacer un grupo mixto, para saber, más o menos tener la cantidad máxima que podamos evaluar.

-Para que el común de los fonavistas lo sepa, cuando la comisión se reúne para tratar los lineamientos, como se da la discusión, la secretaría técnica dice: ¿‘tenemos esto’, y ustedes como la parte fonavista empiezan con ‘esto sí, esto no’?

En parte, la propuesta la trae la secretaria técnica, nosotros analizamos los diversos parámetros, y dentro de los que nos alcanza la secretaría técnica, vemos cual es lo más conveniente para el fonavista.

Nosotros somos lo que estamos más al tanto de ellos, conversamos, dialogamos, nos reunimos con ellos, entonces les damos algunos alcances en la cual lógicamente, nos fundamentamos en las normas y en las leyes para que salga la mayor cantidad y en qué condiciones están realmente ellos, las condiciones son precarias realmente que necesitan ese dinero al menos para subsistir, o que no tiene pensión, casos así,

-También hay un punto en lo que se refiere al proceso de impugnación o reconsideración, el presidente de la comisión, el señor Luzuriaga nos dijo que la comisión Ad Hoc estaba detallando los formatos para reclamos y que se iban a adecuar a la necesidad fonavista, ¿cómo está manejando la comisión los procesos de impugnación o reconsideración?

Eso siempre se toma de acuerdo al cálculo que ha realizado la secretaria técnica, bajo tres tipos de cálculo: en los primeros términos es aquellos fonavistas que cuenten con boletas o descuentos del Fonavi, pagos detallados que corresponden a los descuentos que les han hecho en sus boletas, esa es una forma. Otra, es que no cuenten con sus boletas, pero tienen una resolución de la ONP la cual determina todos los meses como ha venido laborando y como ha ido aportando para su jubilación, un formato que también les sirve bastante para la impugnación.

-¿Y el último método cómo es?

Por último, el mixto, tanto que presentes boletas y tanto que se pueda calcular con el nuevo método de aportación, cálculo de aportes. Entonces hacen la comparación, por ejemplo, si con el cálculo de aportes, un ejemplo, es 15 soles y pasamos a tu boleta y es 20 soles tu descuento, entonces se valora lo más conveniente al fonavista, ese es el mixto, entonces de acuerdo a eso, nosotros imprimimos su CERAD, y hacemos la comparación, a ver, el CERAD dice: tal año 80, dice cero, pero acá tengo la resolución de la ONP que ha sido el año 2017, 18 o 20 y dice que has aportado 12 meses ¿por qué acá me aparece cero?, y tú presentas que has aportado 12 meses, ahí, viene ya la impugnación de los aportes que realizó el fonavista.

La secretaria técnica tiene que reevaluarlo para poder sacar su resolución fundada y de ahí desembolsar la diferencia que le corresponde al fonavista, ese es más o menos la comparación bajo los fundamentos de acuerdo lógicamente a las normas y las leyes que han ido saliendo.

¿La comisión ha resuelto ya casos de impugnación o reconsideración?

Todavía, todavía no nos han llegado, pero creo que muy pronto, los fonavistas van a comenzar a impugnar sus aportes, hay algunos que han recibido 56 soles cuando han aportado desde 1980 hasta 1995, otros que les han dado 1,500 y según sus resoluciones, algunos años no se los han considerado, hay varias casuísticas, la cuales tenemos que analizar.

-Todo trámite se hace a nivel de secretaría técnica

Claro, toda la presentación se manda a la secretaría técnica.

-¿Es un oficio que se tiene que presentar, una carta que se tiene que redactar, es información nueva que se tiene que incluir en la página web de SIFONAVI?

Estamos viendo con implementarla en la página web, está la opción de acudir a la secretaría técnica es la opción del fonavista, nosotros podemos asesorarlos por medio de nuestra organización, de acuerdo al criterio de cada fonavista como le pueda ser factible su reclamo y nosotros tener también esa facultad de garantizar que el proceso sea bien conducido.

-¿Hay la posibilidad que esos campos se integren a la página del SIFONAVI, recuadros con opción a una documentación formal, para que el fonavista haga los reclamos y las impugnaciones respectivas?

Claro, hay opción, la página web de la secretaría técnica ha comenzado a poner varios ítems, donde varios casos se ven de acuerdo, por ejemplo, el CERAD, del 1 al 19 grupo, de acuerdo al D.S 280, como está el registro del fonavista y así sucesivamente.

-Si se empieza a resolver, en el corto o mediano plazo, las impugnaciones o reconsideraciones, ¿el pago, el diferencial, el adicional, se le deposita a la cuenta del fonavista?

Claro, a la cuenta individual que corresponda, se le envía su resolución declarando fundada, y su reconocimiento por monto el diferencial que le corresponde, se pone de conocimiento al Banco de la Nación, se desembolsa el dinero, ya al fonavista se le da su documentación, lógicamente también publicada en la página web, se le imprime eso y ya se puede acercar al banco de acuerdo a lo que se ha hecho el reclamo.