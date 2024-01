Poder Judicial dispone libertad de Fernando Olivera

Olivera acusa que no se le notificó la detención

El Poder Judicial ordenó la liberación del exministro Fernando Olivera, luego de realizarse de forma virtual la audiencia del juicio oral en la querella por difamación interpuesta en su contra.

La audiencia virtual fue presidida por el juez Luis Talavera Herrera del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto y tuvo lugar a las 11:00 horas en la región de Moquegua.

El exministro se declaró en rebeldía al no asistir a la programada instalación del juicio oral el 21 de diciembre de 2023, relacionado con la acusación de difamación presentada por la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez. El Poder Judicial ha fijado la siguiente audiencia para el 31 de enero a las 10:00 horas.

Olivera responde

“Sin haberme notificado debidamente, de pronto, me entero, al retornar de una operación de salud, a la vista, en el aeropuerto y me conducen acá, por difamación. Porque resulta que yo habría difamado a la gobernadora de Moquegua. Aquí se me quiere amordazar, sin respetar el legítimo derecho a la defensa”, dijo el excandidato presidencial.

En 2022, Fernando Olivera afirmó que la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, estaba vinculada a una conspiración y formaba parte de una organización delictiva liderada por el expresidente del Perú, Martín Vizcarra.

