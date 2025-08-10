Asesinan a presunto miembro de ‘Los Pulpos’ durante balacera

La víctima, alias ‘Jami’, sería pieza clave en el lavado de dinero de la organización criminal.

Una violenta balacera en el centro de Trujillo terminó con la vida de un hombre identificado como Diamílcar Pereda Ascote, alias ‘Jami’, quien, según la Policía Nacional, sería una pieza clave en la organización criminal ‘Los Pulpos’.

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida España y la calle Eguren, frente a la zona comercial de calzado, cuando la víctima se encontraba a bordo de una camioneta de placa S2A-897. Los disparos desataron el terror entre comerciantes y compradores que se encontraban en la zona, quienes tuvieron que refugiarse para esquivar las balas.

Lee también:

Varios casquillos de bala quedaron regados en la vía, mientras efectivos policiales cercaron el lugar para las diligencias de criminalística y el levantamiento del cadáver, con la participación del Ministerio Público. Las autoridades inicaron con las investifaciones para determinar la razón de la balacera. No descartan un posible ajuste de cuentas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ‘Jami’ presuntamente se encargaba de lavar el dinero ilícito de ‘Los Pulpos’ mediante eventos artísticos y sociales en diferentes puntos de la ciudad. En una de estas actividades, incluso, se difundió el logotipo de la organización. La PNP señala que el cabecilla de la banda es Jhonsson Smit Cruz Torres, hijo de John Cruz Arce, recientemente liberado.