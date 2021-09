Freddie Mercury cumpliría hoy 75 años, su legado sigue marcando nuevas generaciones

Freddie Mercury nació un día como hoy hace 75 años en Tanzania

Un día como hoy hace 75 años, nació Farrokh Bulsara, más conocido en el mundo como Freddie Mercury.

Las personas que convivieron con él, como el cantante Elton John, era un ser lleno de amor y vida, para las millones de personas que lo conocieron por su música, Queen sigue siendo la mejor banda de todas.

“No creo haber conocido a alguien como Freddie, él era más grande que la vida, tan divertido, tan dotado, tan talentoso; en sus videos bailaba ballet y era una mente increíble, era la persona más divertida que he conocido, fue maravilloso pasar el tiempo con él, fue un placer”, comentó Elton John en su autobiografía.

Farrokh Bulsara, su nombre real, nació en Stone Town, Zanzíbar, una región que comprende un par de islas de Tanzania. Su familia parsi era conservadora y esperaban a que él se convirtiera en abogado o contador pero Mercury decía que no era lo bastante inteligente para eso y que mejor prefería cantar y bailar.

A la edad de 24 años formó el grupo Queen junto con el guitarrista Brian May, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor. Con sus álbumes “Sheer Heart Attack” y “A night at the Opera” consiguieron la fama internacional, especialmente con el tema “Bohemian Rhapsody” que ocupó los primeros lugares de popularidad.

A fines de los ochenta el deterioro físico del artista era evidente. El 23 de noviembre de 1991, el agente de prensa de Freddie Mercury dio a conocer en un comunicado lo que confirmaban los rumores: “En virtud de las enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad”.

Sus últimos días de vida los pasó componiendo y grabando de manera excesiva, no quería que su música muriera con él. Sin embargo, su miedo a que sus grandes temas murieran con él nunca se cumplió. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció, pero aún vive en el corazón de millones de fanáticos. Se volvió una parte fundamental de la cultura y la humanidad, traspasó fronteras, creencias e idiomas.