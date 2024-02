Fossati y su firme postura sobre Sonne

¿Peligra su debut en la Bicolor?

Durante los últimos meses del 2023, Oliver Sonne, el lateral danés nacionalizado peruano, ganó el cariño de la afición peruana. Aunque la selección peruana lo convocó para algunas jornadas de las eliminatorias sudamericanas, no logró debutar oficialmente. Bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, esa situación podría mantenerse. En una entrevista reciente, el entrenador dejó clara su posición respecto al defensor del Silkeborg.

“Fossati sostuvo en diálogo con el periodista Eddie Fleischman que no emplearía dos partidos oficiales para asegurar a nadie, salvo que considere que tiene un lugar para él. Incluso, aunque no lo necesite en su posición original”. La consulta sobre el ‘Vikingo’ surgió debido a su doble nacionalidad, lo que le permitiría optar por representar a Dinamarca si no es considerado por Perú. Según las reglas de la FIFA, Sonne debe disputar al menos dos partidos en competiciones oficiales para garantizar que solo pueda jugar por el equipo peruano.

El estratega explicó que no considera necesario convocar al jugador de 23 años porque ya cuenta con jugadores de renombre para su posición. “Sonne juega en el lado derecho. No es que Perú carezca de jugadores con experiencia en esa posición”, añadió el entrenador de la Blanquirroja.

Fuente: Willax TV

Actualmente, el titular en el lateral derecho es Luis Advíncula, del Boca Juniors, mientras que su suplente es Aldo Corzo, de Universitario. Además, Jhilmar Lora, de Sporting Cristal, también cuenta con experiencia en esa posición.

El año pasado, Sonne fue convocado en dos fechas dobles de las eliminatorias, pero solo fue incluido en la lista para el último partido contra Argentina, que terminó con una derrota 0-2 en el Estadio Nacional de Lima, permaneciendo en el banco de suplentes.

¿Qué dijo Oliver Sonne acerca de jugar por otra selección?

Respecto a la posibilidad de jugar por otra selección, Oliver Sonne reiteró su compromiso con la Blanquirroja durante una aparición en la televisión danesa en diciembre, afirmando que no tenía intención de aceptar una posible convocatoria de su país natal. “Está descartado. Ahora estoy jugando con la selección de Perú y eso es en lo que estoy enfocado”, declaró el lateral.