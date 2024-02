Comisión Disciplinaria admitió denuncia contra Ángelo Campos

Ante los reclamos de Universitario, el futbolista podría seguir castigado

El arquero Ángelo Campos enfrenta nuevos señalamientos por violar el reglamento de la Liga 1. Testigos presenciaron su ingreso al campo de juego del estadio Nacional, a pesar de estar inhabilitado por varias fechas. Universitario de Deportes presentó un reclamo, y la Comisión Disciplinaria lo admitió en contra del portero que infringió la ley.

La Comisión Disciplinaria de la FPF admitió la denuncia de Universitario contra Ángelo Campos. El club merengue afirmó que el jugador ingresó al campo durante la celebración del gol de Hernán Barcos, el cual fue posteriormente anulado.

El jugador Angelo Campos no podía estar en cancha debido a su suspensión. Con razón anoche, a través de sus parlantes, dijeron que "pagan porque pueden y apagan lo que quieren". Esperamos una reacción inmediata de la @Liga1TeApuesto y @TuFPF; las normas están para cumplirse y no… pic.twitter.com/VMYGXpCWvk — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) February 11, 2024

La resolución de la Comisión Disciplinaria de FPF establece que se admita a trámite el reclamo (denuncia en este caso) interpuesto por el Club Universitario de Deportes contra Ángelo Campos del Club Alianza Lima.

Además, se indica que se corra traslado de la denuncia formulada contra Ángelo Campos y el Club Alianza Lima, a efectos de que, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, formulen sus descargos y acompañen los medios probatorios que consideren pertinentes.

Este panorama surge después de que Ángelo Campos ya cumplió con sus tres fechas de suspensión tras la sanción recibida por la primera final, donde portó una bandera de Alianza Lima en el estadio Monumental de Ate.

Ante ello, el delegado del club blanquiazul, Héctor Ordóñez, reveló que tomarán acciones correspondientes. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no habían recibido notificación sobre esta acusación.

Según Ordóñez, es crucial determinar si la Comisión Disciplinaria se basará en el informe del árbitro o en una denuncia de cualquier club, no solo del que está involucrado en el partido. Señaló que es necesario saber si esto se concretará y, en ese caso, preparar la defensa de Ángelo Campos. Además, afirmó que aún no han sido notificados de ninguna acción, y que no hay un límite de tiempo para presentar denuncias.