Jorge Fossati encaró a Fleischmann durante entrevista

El lunes 12 de febrero, una serie de entrevistas fueron ofrecidas por Jorge Fossati, el entrenador de la selección peruana, a varios medios. Una de estas conversaciones fue con el comentarista deportivo Eddie Fleischmann, donde el extécnico de Universitario de Deportes confrontó al comunicador por los calificativos que éste le había dirigido tras confirmarse que la Bicolor no jugaría un amistoso contra Italia, sino con Nicaragua y República Dominicana, en la fecha FIFA de marzo.

¿Qué le dijo Jorge Fossati a Eddie Fleischmann?

Durante la entrevista, el técnico uruguayo recordó a Eddie Fleischmann que en una edición previa de su programa le había llamado “arrugón” y “ca***”, términos que incomodaron al DT de 71 años.

En respuesta a estas afirmaciones, Jorge Fossati afirmó al inicio de la entrevista: “Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, ca***”. Aunque en ese momento, el estratega charrúa fue interrumpido por Fleischmann, quien respondió diciendo que esas palabras no eran para él, lo que generó una réplica de Fossati.

“Yo no soy ca***, yo no arrugo y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo. Si usted piensa que decirle a otra persona que es ca*** o que arrugó no es ofensivo, entonces estamos en otra sintonía”, respondió Fossati.

El comentarista deportivo manifestó que quería argumentar una respuesta y destacó que no le parecía adecuado que se cambiara el amistoso contra Italia para enfrentar a República Dominicana y Nicaragua, considerando esa decisión como equivocada.

Ante esto, el entrenador respondió que, aunque a Fleischmann le pareciera una decisión equivocada, eso no implicaba que fuera una conducta cobarde. “Y, bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero nunca le voy a aceptar que eso es de un ca*** o de alguien que arruga”, sentenció Fossati.

El comentarista deportivo se pronunció después de la conversación y aclaró que la reunión concluyó de manera cordial. “Uno no va a una entrevista a pelear con el personaje. No hay necesidad de eso para cuestionar. El encuentro terminó de forma muy cordial aunque haya muchas discrepancias en varios temas”, indicó en un comentario en X (antes Twitter).

¿Cuándo serán los amistosos de la selección peruana?

En cuanto a los amistosos de la selección peruana, se anunció en enero que el primer encuentro como parte de la fecha FIFA de marzo de 2024 sería contra Nicaragua el viernes 22 de marzo, y el segundo partido sería ante República Dominicana el martes 26 del mismo mes. Ambos juegos están programados para las 8:30 p.m. (hora peruana) en nuestro país, ya que Jorge Fossati y su equipo técnico han preferido que se jueguen en Perú para “optimizar los tiempos”.

Con respecto a los escenarios para estos partidos, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) espera utilizar el Estadio Monumental y el Alejandro Villanueva (Matute), ya que el Estadio Nacional no estará disponible debido a eventos programados.