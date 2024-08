Fiscalía de la Nación archiva denuncia contra María Acuña sobre recorte de suelo por falta de pruebas

El Ministerio Público determinó que las pruebas presentadas no respaldan la acusación contra la legisladora.

La Fiscalía de la Nación archivó la denuncia contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, por presunto recorte de sueldo. La decisión se tomó debido a la falta de pruebas que sustenten la acusación.

La Fiscalía indicó que la investigación por concusión en agravio del Estado no pudo demostrar que Acuña solicitara parte del salario de dos trabajadores. No se probó que estos fondos se usaran para pagar el sueldo de un tercero. “No procede formular denuncia constitucional contra María Grimaneza Acuña Peralta (en su condición de congresista de la República), como presunta autora, del delito contra la administración pública – concusión, en agravio del Estado. En consecuencia, se ordena el archivo de todo lo actuado en el presente caso en todos sus extremos”, se lee en el documento.

Origen de la denuncia y reacción de la congresista

La denuncia se remonta a abril de 2023. El abogado Carlos Herrera afirmó en “Beto a Saber” que su sueldo como coordinador era financiado con el salario de otros dos empleados: Vanessa Llontop y Jesús Casas Rubio.

El 9 de mayo de 2023, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Acuña y realizó diligencias en su despacho. La parlamentaria negó las acusaciones y expresó su disposición a colaborar: “… me pongo a disposición de las autoridades, puesto que considero que toda denuncia debe ser investigada y corroborada de manera objetiva y en base a pruebas”, declaró en un comunicado.

Protección en el Congreso

En febrero de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia contra María Acuña. La decisión se tomó con 15 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. El 4 de diciembre de 2023, la Comisión de Ética Parlamentaria también archivó el caso por mayoría. Esto ocurrió a pesar de que Carlos Herrera ratificó sus acusaciones.

Herrera afirmó que Llontop y Casas, trabajadores del despacho de Acuña, le dijeron que cubrían su sueldo con montos de entre S/ 1000 y S/ 1500. No obstante, ambos negaron las acusaciones. La situación se complicó cuando Herrera admitió no tener las conversaciones que respaldaran su versión, alegando el robo de sus celulares, aunque no denunció este hecho ante la Policía.

Finalmente, Herrera se mostró sorprendido por la negación de los testigos y solicitó que se le levante el secreto de las comunicaciones para corroborar su denuncia.